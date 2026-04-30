Product Genius - Sales Support BMW Luleå
2026-04-30
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Product Genius/Sales Support på vår nya anläggning i Luleå. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Product Genius/Sales Support är du det första ansiktet våra besökare möter. Din huvudsakliga uppgift består i att säkerställa att våra besökare får hjälp av rätt person i rätt tid. I arbetet ingår även andra administrativa uppgifter såsom bland annat ansvar för utställningsområdet, vara behjälplig med provkörningar, digitala in- och utcheckningar samt stötta säljare och servicepersonal i deras arbete. Utöver detta skall du vara den som har koll & har den senaste informationen gällande BMW's Modellprogram & Digitala lösningar. Nyckelkompetenser/förmågor:
Förmåga att hantera stressiga situationer med lugn och beslutsamhet
Vara lösnings orienterad
Förmåga att engagera och entusiasmera kunder och personal
Positiv och ha förmågan att se och utföra uppgifter som behövs
Grundläggande kunskaper inom Microsoft Office 365 samt generell IT-kompetens
Öppen för flexibla arbetstider
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
