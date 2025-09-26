Processutvecklare till Strategisk planering, Härnösand
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Region Västernorrland är regionalt utvecklingsansvarig i Västernorrland. Vi initierar, samordnar och driver insatser för regional utveckling och tillväxt både mellankommunalt i länet och mellanregionalt i Norrland för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och attraktivitet. Enheten Plan och Infrastruktur samordningar och deltar i länets arbete med strategiska planering med fokus på samhällsplanering och infrastruktur kopplat till den Regionala utvecklingsstrategin.
Vi erbjuder ett intressant och spännande uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor, som till övervägande del görs tillsammans med andra associationer, så som länets kommuner, våra norrländska regioner och aktuella myndigheter.
I rollen som Processutvecklare inom Strategisk planering bidrar du till att utveckla vårt regionala utvecklingsansvar genom att stärka och utveckla samarbeten inom området plan och infrastruktur.
Det är många positiva initiativ på gång inom området och möjligheterna till att både utveckla nya och stärka befintliga samarbeten är stor. Nu söker vi alltså en processutvecklare till oss! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-11-01.
Regional koordinering av fiber och bredband
Vara en del av teamet i den regionala strategiska planeringen
Samordna externa parter, exempelvis myndigheter och kommuner inom samhällsplaneringsområdet
Kartlägga och utveckla processer inom samhällsplanering
Projektmedlem i projekt kopplat till både kommuner och andra regioner inom den strategiska samhällsplaneringen
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning inom exempelvis samhällsplanering, kulturgeografi, statsvetenskap samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer intressant i kombination med dina erfarenheter
Har erfarenhet av arbete med frågor inom samhällsutveckling
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av olika innovationsprojekt kopplat till infrastruktur med fokus effektivitet och/eller hållbarhet
Har erfarenhet av att leda och utveckla samarbeten/processer via aktörer inom strategisk planering med inriktning på samhällsutmaningar kopplat till infrastruktur och innovation
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Relationsskapande
Kreativ
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
