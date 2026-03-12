Processteknisk chef kretskort
Saab AB / Chefsjobb / Järfälla Visa alla chefsjobb i Järfälla
2026-03-12
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som processteknisk chef kretskort kommer du ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla ett team med ca 10 medarbetare. Tjänsten består i huvudsak av personalansvar, processansvar, kompetensutveckling, budgetansvar samt att ständigt jobba mot förbättringar inom produktionen. Hos oss kommer du att ha möjlighet att forma din arbetsdag och skapa en arbetsmiljö där dina medarbetare trivs och utvecklas.
Den processtekniska chefen kretskort ingår i ledningsgruppen för kretskortstillverkningen tillsammans med chefer för tillverkning och produktionsteknik. Tillsammans arbetar vi mot de strategiska målen för verksamheten och har ett tätt samarbete med övrig tillverkning och produktionstekniska grupper inom andra områden i Järfälla.
Du kommer att leda ett team med olika kompetenser inom processteknikområdet inom kretskort samt med maskin och driftansvar. Ditt team kommer att ansvara för att säkerställa effektiva processer och standardisering i en tillverkning med hög variation på produkterna. Du kommer att vara en viktig aktör i att fortsätta utveckla din sektion, inklusive sätt att arbeta och leda ditt team mot kontinuerliga förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Led och stärk dina medarbetare genom att agera enligt Saabs värderingar.
* Följ upp och vidta åtgärder utifrån organisationens olika KPI:er för effektivitet, budget, kvalitet och kapacitet.
* Säkerställa att ditt team har kompetens och självförtroende att hantera nuvarande och framtida arbete, vid behov rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
* Aktivt stödja utvecklings- och produktionsprojekt inom processteknikrelaterade ämnen.
* Översätta strategier och högt ställda mål till tydliga och väl kommunicerade mål för dina teammedlemmar och intressenter.Publiceringsdatum2026-03-12Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad och driven lagspelare med en styrka att involvera, motivera och inspirera dina medarbetare och kollegor. Du är stark i förändringsarbetet, nyfiken, strukturerad och har lätt att sätta dig in i nya områden. Genom god analytisk kompetens har du förmåga att planera, implementera och lyckas med strategiska initiativ. Då rollen har många gränssnitt internt inom produktion men också mellan affärsområden tror vi att du för att lyckas har mycket goda förmågor vad gäller samarbete och kommunikation på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.Kvalifikationer
* Kandidatexamen inom elektronik eller maskinteknik, annat relevant ämnesområde eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
* Minst tre års erfarenhet av att leda operationell verksamhet, antingen med tidigare personalansvar eller roll i ledande befattning av team eller projekt.
Meriterande erfarenheter:
* Erfarenhet av att arbeta med kretskort eller elektroniktillverkning.
* Erfarenhet av att arbeta som produktionsingenjör tidigare.
* Erfarenhet av att arbeta med processteknik eller produktionsteknik samt industrialisering av produkter (såsom standardisering i design och minimering av variation)
* Erfarenhet av att arbeta med kvalitet samt bred förståelse för IPC-standarder.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9793673