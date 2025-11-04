Processtekniker till FirstSolar!
Nu söker vi processtekniker för ett konsultuppdrag hos First Solar European Technology Center AB - ett ledande företag inom avancerad solcellsteknik. Du kommer att bli en del av ett erfaret, passionerat och drivet team i en expansiv verksamhet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan och bli en del av framtidens energilösningar!
OM TJÄNSTEN
First Solar är ett ledande solteknikföretag och en global leverantör av ansvarsfullt producerade, miljöeffektiva solcellsmoduler. I Uppsala fokuserar verksamheten på att utveckla tandemsolceller, där några av branschens mest erfarna experter inom tunnfilmsteknik är verksamma. Här får du en roll i ett företag som arbetar med innovativa produkter och har sann framåtanda.
Som processtekniker blir du en viktig del av ett team som arbetar i en spännande labbmiljö. Du samarbetar nära våra utvecklingsingenjörer och följer experimentplanen för att tillverka och optimera solcellsteknik. Rollen innebär både praktiskt arbete i produktion och analytiskt arbete med felsökning, förbättringsförslag och kvalitetskontroller.
Du erbjuds
Du får möjlighet att arbeta i ett företag som ligger i framkant inom förnybar energi och som erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stort fokus på forskning och utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som processtekniker innebär att du driver, övervakar och analyserar produktionsprocesser för att tillverka och optimera solceller i laboratorieskala. Du arbetar med avancerad utrustning, dokumenterar processer, utför kvalitetskontroller och bidrar aktivt till att utveckla och förbättra arbetsmetoder i en experimentell miljö.
• Driva, övervaka och analysera produktionsprocesser, inklusive avancerad utrustning såsom vakuum-, laser- och sputtersystem, samt noggranna moment som tvätt av prover och arbete i glovebox
• Tillverka solceller i experimentell laboratorieskala enligt uppsatta experimentplaner
• Tolka teknisk dokumentation och bistå vid både planerat och avhjälpande underhåll
• Dokumentera arbetsmoment och bidra till utveckling av arbetsinstruktioner (SOP)
• Utföra kvalitetskontroller, mätningar och analyser av tillverkade produkter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ett relevant tekniskt område, såsom elektronik, materialvetenskap, teknisk fysik eller liknande. Alternativt har en naturvetenskaplig/teknisk utbildning på gymnasienivå med mer relevant arbetslivserfarenhet
• Har förmåga att analysera arbetsmiljön och föreslå förbättringar för ökad produktivitet och säkerhet
• Har goda kunskaper i Officepaketet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, då arbetet sker på båda språken
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av vakuumteknik
• Har kommit i kontakt med SQL databaser eller JMP
• Tidigare erfarenhet av arbete i en internationell miljö
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel och lösningsorienterad
• Tar ansvar för ditt arbete och har ett strukturerat arbetssätt
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
Övrig information:
• Arbetet är förlagt under dagtid
• Arbetet innebär i viss mån fysiskt krävande arbetsuppgifter, samt användande av skyddsutrustning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om First Solar på deras hemsida Ersättning
