Processtekniker
2026-02-16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en Processtekniker till vår Ytbehandling inom verkstadsområdet Processing som är en del av Fighter Production på Saab Aeronautics site Tannefors i Linköping.
Som Processtekniker kommer du att ha en central roll i att säkerställa den dagliga driften i våra ytbehandlingsprocesser. Hos oss blir du en del av ett litet och engagerat team - något vi ser som en av våra största styrkor. Det nära samarbetet gör att du får arbeta tätt tillsammans med kollegor inom produktion, teknik och kvalitet, där ni stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans driver arbetet framåt.
I rollen säkerställer du att den dagliga produktionen inom ytbehandling fungerar enligt plan och kvalitetskrav. Du arbetar även med förbättringsinitiativ och bidrar till effektivare processer, samt identifierar och löser flaskhalsar och problem i samarbete med produktionen. En viktig del av arbetet är även att föra löpande uppföljning av processdata. Vid produktionstoppar hjälper du även till i driften för att säkerställa ett stabilt flöde.
I rollen som Processtekniker arbetar du bland annat fysiskt med kemikaliehantering och att säkerställa vattenreningsprocessens funktion. Där förekommer arbetsmoment såsom:
* Lagerhållning
* Blandning av kemikalier
* Destruktion av kemikalier och/eller blandningar
* Daglig tillsyn
* Olika former av provtagning
Då du dagligen kommer att arbeta med kemikalier är korrekt skyddsutrustning och noggrann efterlevnad av säkerhetsrutiner en självklar del av arbetet.
Arbetstiden är förlagd dagtid, där jour förekommer.
Vi söker dig som trivs i en produktionsnära roll med mycket teknik och samverkan. Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har ett tydligt driv att bidra till förbättringar av processer och arbetssätt. Du arbetar självständigt och tar eget ansvar, samtidigt som du samarbetar väl med kollegor i olika funktioner. Med din analytiska förmåga och ditt intresse för problemlösning ser du samband, identifierar förbättringsområden och omsätter idéer till praktiska lösningar. Du är nyfiken, strukturerad och trivs i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och känner dig trygg i en produktionsmiljö. Har du en teknisk eller industriell utbildning är det meriterande, men det är inget krav. Vi värdesätter lika högt den kunskap du har fått genom praktisk erfarenhet. Erfarenhet av kemikaliehantering, ytbehandling eller vattenrening är meriterande.
Övriga krav för tjänsten:
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* God datorvana, erfarenhet av Sharp är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
