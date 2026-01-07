Processoperatör
I Lantmännens koncern är det lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag.
I Skänninge har vi en spannmålssilo och utsädesanläggning som årligen hanterar runt 70 tusen ton spannmål och utsäde med 10 ordinarie medarbetare
Vi söker nu en processoperatör som vill arbeta med oss!
Det här kommer du att göra
Som processoperatör i produktionen har du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att hantera spannmål vilket innebär mottagning, torkning, rensning och utlastning samt förbättrings- och hygienarbete. Arbetet innebär mycket kontakter, både interna och med våra kunder. Spannmålshanteringen är livsmedelklassad och det finns därför höga krav på att upprätthålla kvaliteten i enighet med gällande krav. Arbetet innehåller både självständigt arbete som arbete i grupp. Förskjuten arbetstid och en del helger under skördeperioden, ca v. 30-35.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Genomgått gymnasium eller arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter.
- Erfarenhet av processarbete inom produktion.
- Lätt för att läsa in och förstå anvisningar.
- Grundläggande datorkunskap och förmåga att arbeta i digitala miljöer.
- Flytande svenska.
- B-körkort (lastmaskin, truck, traktor).
Du är:
- Handlingskraftig och initiativtagande.
- Medveten om kvalitet och noggrannhet.
- Kommunikativ och samarbetsvillig.
- Självständig med god förmåga att planera arbetsdagen.
Du delar våra värderingar Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi ser också mångfald som en viktig fråga och vill att alla ska känna sig inkluderade
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid, med förskjuten arbetstid under skörd. Placeringsort är Skänninge och du rapporterar direkt till Driftschefen för Spannmål.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 23 januari 2026. Urval sker löpande. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att Driftschef Peter Syrén på telefonnummer 010-55 61 751.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
