processoperatör
2025-12-30
Vi söker nu flera engagerade och noggranna processoperatörer för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder inom läkemedelsindustrin i Kungsängen. I denna roll blir du en viktig del av ett produktionsteam där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Arbetet är förlagt till tvåskift och passar dig som trivs med att arbeta i en högteknologisk miljö där noggrannhet är en förutsättning för framgång.
Som processoperatör har du ett brett ansvar som innefattar att planera och utföra olika tillverkningsmoment i strikt enlighet med gällande instruktioner och dokumentation. I din vardag ingår även ansvar för rengöring, underhåll och hantering av utrustning, material och lokaler för att upprätthålla högsta standard. Du dokumenterar löpande produktionen i verksamhetssystem, genomför ronder och deltar aktivt i kvalificeringar, testning och förbättringsarbete. Rollen innebär även att du övervakar driften av bland annat RO-vatten och avloppsrening samt följer specifika säkerhetsrutiner som ATEX och ERT. Genom att samordna tillverkningen med andra avdelningar och rapportera avvikelser bidrar du till en säker och effektiv arbetsmiljö, samtidigt som du stöttar dina kollegor vid introduktion och utbildning.
För att lyckas i rollen har du en godkänd gymnasieutbildning och erfarenhet av produktion, där bakgrund från läkemedelsindustrin ses som en stor fördel. Då arbetet kräver noggrann dokumentation och kommunikation behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har tidigare kunskap inom GMP. Som person lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga, din noggrannhet och din utpräglade ansvarskänsla.
Ansvarsområden
Ansvarsområden:
Planera och utföra tillverkningsmoment enligt gällande instruktioner och dokumentation.
Ansvara för rengöring, underhåll och hantering av utrustning, material och lokaler.
Dokumentera produktion i verksamhetssystem och genomföra ronder. Delta i kvalificeringar, testning och förbättringsarbete.
Stödja kollegor vid introduktion och utbildning, samt följa ATEX och ERT-rutiner.
Övervaka drift av L&D, RO-vatten och avloppsrening.
Samordna tillverkning med andra avdelningar, rapportera avvikelser och bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
Kvalifikationer som krävs för tjänsten:
Utbildning: Gymnasieutbildning eller motsvarande.
Erfarenhet: Erfarenhet av produktion, gärna inom läkemedelsindustrin.
Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande: Kunskap inom GMP (god tillverkningssed) är meriterande.
Om företaget
