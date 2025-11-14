Processoperatör
Är du en driven ledare som trivs i en högteknologisk och reglerad miljö? Vi söker dig som drivs av ledarskap, har produktionserfarenhet och ett genuint engagemang för kvalitet och ständiga förbättringar. Då kan du vara teamledaren vi letar efter!
Rollen är på heltid, inleds som ett 6-månaders konsultuppdrag med stor potential till förlängning, och inkluderar skiftarbete.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss. Du ansöker på www.randstad.se.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Som teamledare kommer du att spela en nyckelroll i vår läkemedelsproduktion. Du ansvarar för att leda och coacha ett team av produktionstekniker för att säkerställa att tillverkningen sker effektivt, säkert och i enlighet med gällande GMP-krav (Good Manufacturing Practice).
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Daglig ledning och coachning: Leda och fördela det dagliga arbetet, följa upp prestationer och säkerställa en motiverande arbetsmiljö.
Kvalitetssäkring: Övervaka att alla produktionsprocesser utförs enligt Standard Operating Procedures (SOP:er) och GMP. Ansvara för dokumentation och hantering av avvikelser.
Effektivitet och Förbättring: Driva och delta i förbättringsarbete (t.ex. Lean/Six Sigma) för att optimera processer och minska spill.
Säkerhet: Säkerställa en hög säkerhetsstandard på avdelningen och aktivt arbeta med riskbedömningar.
Resursplanering: Ansvara för bemanning och kompetensutveckling inom ditt team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en tydlig, engagerad och kommunikativ ledare som får dina medarbetare att växa. Du har en naturlig förmåga att hantera flera bollar i luften och prioritera i stressiga situationer.
För att vara aktuell ser vi att du som söker har:
Relevant utbildning inom teknik, kemi, farmaci eller motsvarande.
Minst 2 års erfarenhet från produktion inom läkemedel, medicinteknik eller livsmedel - tungt meriterande med erfarenhet från steril produktion.
Gedigen kunskap om GMP och kvalitetsstyrning.
Erfarenhet av att leda personal/team.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.Om företaget
