Processoperatör
2026-05-04
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Har du ett genuint intresse för teknik och maskiner? Kanske skruvar du på bilar på fritiden, har arbetat som produktionstekniker eller trivs bäst när du får lösa tekniska utmaningar i en industriell miljö? Då kan du vara precis den vi söker!
Vi letar nu efter drivna processoperatörer till vår kund Fresenius Kabi i Uppsala - en världsledande aktör inom hälso- och sjukvård.
Som processoperatör hos Fresenius Kabi spelar du en avgörande roll i tillverkningen av livsviktiga läkemedel. Här kombineras strikta kvalitetskrav med avancerad teknik. Som processoperatör kommer du att arbeta med drift och övervakning av produktionsprocesser inom läkemedelsindustrin. Du ansvarar för att säkerställa att produktionen genomförs enligt fastställda kvalitetskrav, och att alla processer följer gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter.
För att axla rollen tror vi att du har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en miljö med ansvar och noggrannhet. Vidare tror vi att du tidigare arbetat i en teknisk roll såsom IT-tekniker, maskinreparatör eller liknande, praktisk felsökning både inom mekanik och elektronik är starkt meriterande.
Uppdraget är initialt ett konsultuppdrag på 6 månader med mycket goda chanser till förlängning eller direktanställning hos kunden. Tjänsten innebär antingen tre eller femskift, vilket ger dig en varierad vardag med arbete förlagt till dag, kväll, natt och helg enligt ett rullande schema.
Varför Fresenius Kabi? Här får du chansen att arbeta i en högteknologisk miljö där ditt arbete gör skillnad på riktigt. Du blir en del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och får möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter inom en stabil och framtidsorienterad bransch.
SÅHÄR ANSÖKER DU: Du skickar in både CV och Personligt Brev i samma dokument via annonsen.
Vi går igenom urvalet löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Om du har några frågor eller funderingar kan du höra av dig till oss på talent.center@randstad.se
.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Drift och övervakning av produktionsutrustning och processer.
Kontroll av produktkvalitet och säkerställande av att rätt specifikationer följs.
Identifiera och åtgärda tekniska avvikelser i processen.
Rapportering av avvikelser och åtgärdande av eventuella problem.
Dokumentation av alla steg i produktionsprocessen enligt GMP (Good Manufacturing Practice).
Samarbete med andra avdelningar för att optimera produktionsflöden. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en teknisk bakgrund eller stort teknikintresse
Har erfarenhet från någon av följande roller: produktionstekniker, IT-tekniker, mekaniker, el-montör, maskinreparatör, drifttekniker eller liknande.
Har erfarenhet av praktisk felsökning
Har en avslutad gymnasieexamen (gärna med teknisk inriktning) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. (då dokumentation och kommunikation är en central del av rollen).
Är noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral.
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Du behöver inte nödvändigtvis ha jobbat med läkemedel tidigare - vi värdesätter din tekniska förmåga och ditt praktiska handlag högt. Erfarenheter
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
