Processledare RRC, Blekinge Kompetenscentrum
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Uppdraget som processledare är framtaget i samverkan mellan länets FoU
verksamhet och Länsstyrelsen i Blekinge. FoU-verksamhet samägs av länets
kommuner och Region Blekinge och är förlagd på Blekinge Kompetens
centrum (BKC) i Karlskrona.
Vi söker två personer som är engagerade och intresserade av att vara en aktiv del i
länets förarbete med ett Regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld
och förtryck (RRC) i Blekinge
Om jobbet
Uppdraget innebär att genomföra en nulägesanalys i länet för att utforska
behov och möjligheter för ett Regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat
våld och förtryck i länet. Du kommer tillsammans med en kollega att
ansvara för att ta fram genomförandeplan för förankringsprocessen och
uppstartsprocessen. I uppdraget ingår att driva förankringsprocessen
gentemot länets kommuner och regionen samt andra relevanta aktörer i
länet.
Uppdraget är tidsbegränsat till 31 mars 2027, men kan komma att förlängas
om erforderlig finansiering kan ske genom förnyad ansökan eller på annat
sätt. Omfattningen på uppdraget är heltid, men kan till viss del anpassas till
givna förutsättningar. Tillträde och omfattning sker i överenskommelse med
dig och din arbetsgivare, men kan tidigast ske 1 maj 2026.
Uppdraget som processledare är fysiskt placerad på Länsstyrelsen i
Blekinge, som tillhandahåller arbetsledning och erforderlig
kontorsutrustning. Möjlighet till distansarbete finns. Du kommer att ingå i
länsstyrelsens nationella nätverk för regionala resurscentra och vara
placerad på enheten för social hållbarhet.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Relevant samhällsvetenskaplig akademisk utbildning
• Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt gärna
erfarenhet av att ha mött individer som lever i hederskontext
• Erfarenhet av att leda projekt, processer eller utvecklingsarbete
alternativt erfarenhet av arbete i ledande ställning
• God samarbetsförmåga och vana vid att leda grupper mot ett
gemensamt mål.
• God förmåga att sammanställa och kommunicera rapporter,
utvecklingsplaner etcetera både skriftligt och muntligt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs. Resor i tjänsten inom och utom länet ska genomföras med
lämpligaste färdsätt och ibland kan det bli aktuellt med bil.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
371 81 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
