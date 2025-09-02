Processingenjör till VA SYD
2025-09-02
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget och vill du bidra till en bra miljö i våra omgivande vatten? Läs i så fall vidare! VA SYD söker en processingenjör till Produktionsavdelningen.
Din kommande roll
Du kommer att arbeta till största del med avloppsvattenrening på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Processingenjörens roll är bland annat att:
- följa upp och utveckla de tekniska, biologiska och kemiska processerna på produktionsanläggningarna för avlopps- och dricksvatten
- ansvara för uppföljning av anläggningarnas utsläppsvärden och kvalitetsparametrar
- beakta produktionsanläggningarnas processfunktion vid planering av åtgärder och projekt
- driva på utvecklingen av processer och tekniker för att förbättra och optimera anläggningarnas resultat samt arbeta med långsiktig planering
- följa upp och justera reningsprocessen tillsammans med driftpersonalen för att uppnå bättre utsläppsresultat och mer optimalt resursutnyttjande, samt stödja driftspersonalen i problemlösning
- initiera och driva anläggningsnära utredningar och förstudier
- säkerställa att kapaciteten på anläggningarna är tillräcklig i förhållande till belastningen
- vara delaktig som processkunnig i ombyggnadsprojekt, där nya anläggningsdelar ska dimensioneras, projekteras och byggas för att uppnå bättre resultat.
Du kommer till enheten Process & Utveckling, där vi samlar specialistkompetens inom processteknik för att utveckla arbetssätt och kunna möta nuvarande och framtida krav. Processingenjörerna arbetar tillsammans för att utveckla vårt gemensamma arbetssätt på Produktionsavdelningen. På enheten finns förutom processingenjörer en utvecklingsingenjör och en industridoktorand. Produktionsavdelningen består av ca 130 medarbetare och har ansvar för våra produktionsanläggningar för avloppsrening och biogasproduktion.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Vi ser det som självklart att du vill vara med att minska miljöbelastningen på vårt omgivande vatten. I rollen har du en stödjande roll till kollegorna i driften och övriga delar av organisationen, så din goda förmåga att samarbeta och kommunicera är värdefull. Som processingenjör är du också drivande, analytisk och metodisk med god förmåga att se möjligheter. Vi ser det som självklart att du vill vara med att minska miljöbelastningen på våra vattendrag.
Dina erfarenheter
För att lyckas i den här rollen är det nödvändigt att du har:
- civilingenjörsexamen med inriktning mot ekosystemteknik, miljöteknik eller liknande
- meriterande är några års arbetslivserfarenhet inom VA- eller processindustri
- B-körkort
Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VASYD - 1193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Arbetsplats
Produktion Kontakt
Oskar Sundman, Driftchef Sjölunda 040-6350614 Jobbnummer
9488637