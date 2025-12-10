Processingenjör till Andritz
2025-12-10
eller i hela Sverige
ANDRITZ. Where passion meets career.
Varje dag fortsätter ANDRITZ att leverera framgångsrika innovativa lösningar till våra kunder globalt. Varför är vi så framgångsrika? För att vi är passionerade och älskar det vi gör! Vi ligger i framkant av framtidens teknik, med lösningar som säkerställer framgång och skapar hållbart värde för våra kunder inom verksamheter som formar framtiden för den värld vi lever i. Vi utforskar och hittar nya vägar och utvecklar lovande tekniker och lösningar för framtiden, alltid baserat på vår innovationskraft. Vår förmåga att få ut det bästa av oss själva och vår teknik är det som gör att vi sticker ut.
Är du nyfiken på att veta mer? Då ska du läsa vidare..
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos ANDRITZ får du vara en del av ett världsledande, globalt bolag med kollegor över hela världen. Du kommer att vara omgiven av en positiv laganda med stödjande kollegor att dela kunskap och lära tillsammans med. Dina kollegor är engagerade och kompetenta vilket innebär goda förutsättningar för din kompetensutveckling och det erbjuds också goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget. I ditt arbete får du träffa många olika människor och har möjlighet att upptäcka nya platser. Vi erbjuder dig varierande utmaningar och friheten att i stor utsträckning planera ditt eget arbete. Som processingenjör hos oss blir du en drivande kraft i utvecklingen av effektiva och hållbara processer. Vi torkar och förädlar det gröna kolvätet lignin samt nästa generations textilfibrer - material med betydligt lägre klimat- och miljöpåverkan än dagens alternativ. Du får också vara med och utveckla avancerade torkanläggningar för pappers- och cellulosaindustrin.
Här får du arbeta nära tekniken och vara med och utveckla lösningar som används globalt. Du arbetar med beräkningar, optimering och processtekniska bedömningar i allt från offertstadiet till färdiga kundprojekt. Rollen präglas av nära samarbete med kunder, leverantörer och interna experter och passar dig som trivs i en miljö med starkt teknikfokus och internationella kontaktytor.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en tekniskt komplex miljö, gillar problemlösning och har lätt för att ta initiativ. Du är orädd, har gott omdöme och är trygg i att fatta beslut när det krävs. Du är social, pedagogisk och trivs med att representera företaget i kontakten med kunder och interna samarbetspartners.
Du är analytisk, strukturerad, nyfiken och trivs med en balans mellan beräkningar på kontoret och praktiskt arbete ute på anläggningar.
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och bekväm med att arbeta internationellt, då projekt och igångkörningar ofta sker utanför Sveriges gränser.
Dina huvudsakliga arbetsområden är:
Delta aktivt i försäljningsfasen genom att bidra med tekniska underlag, utföra grundläggande dimensioneringar och garantiberäkningar. Arbetet omfattar optimering av anläggningar med fokus på både investerings- och driftkostnader.
Ansvara för processteknik inom projektteamet genom att utföra detaljerade beräkningar, dimensioneringar och ta fram flödesscheman. Rollen innebär nära teknisk dialog med kunder, leverantörer och interna enheter, aktivt deltagande i möten samt medverkan vid igångkörning, trouble-shooting, audits och platsbesök världen över.
Delta i eller leda utvecklingsprojekt inom torkteknik, mekanik eller mjukvaru-utveckling. Arbetet omfattar även praktiska moment i lab och pilotkörningar samt att bidra till globalt tekniskt ansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civilingenjör eller motsvarande inom kemiteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande.
God teknisk förståelse och intresse för processteknik, inklusive mass- och energibalanser och systemet luft - vatten.
Förmåga att arbeta analytiskt, strukturerat och självständigt, med gott omdöme och förmåga att fatta beslut när så krävs.
Flexibilitet och vilja att arbeta i en internationell miljö, där resor förekommer.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet från pappers- och massaindustrin eller annan likvärdig processindustri är mycket meriterande.
Tjänstgöringsort: Växjö
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast 6:e januari. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att lära känna dig!
I den här rekryteringen samarbetar ANDRITZ med OnePartnerGroup.
Är du nyfiken på att veta ännu mer?
Ta gärna del av berättelser från några av våra medarbetare världen över: Careers: Where passion meets career (andritz.com)
Läs mer på vår hemsida www.andritz.com
och följ oss gärna på LinkedIn.
Titta på vår corporate video: ANDRITZ corporate video - YouTube Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
