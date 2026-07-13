Processingenjör
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Maskiningenjörsjobb / Umeå Visa alla maskiningenjörsjobb i Umeå
2026-07-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
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, Nordmaling
, Vindeln
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för process, teknik och miljö? Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara processer i ett arbete där ingen dag är den andra lik? Då har du nu möjligheten att bli vår nya processingenjör! Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att optimera och följa upp processerna i Vakins anläggningar för att säkerställa en effektiv och hållbar drift. Du ansvarar för att driva och utveckla förbättringsarbetet enligt VA-drifts rutiner, med fokus på kvalitet, funktion och långsiktig utveckling.
Du samverkar nära både underhåll och drift för att identifiera och åtgärda brister i anläggningarna, och bidrar samtidigt i planeringen av investeringar genom samarbete med utredare. I rollen fungerar du även som sakkunnig och stöd i frågor som rör anläggningsprojekt, där din kompetens blir en viktig resurs i både planering och genomförande.
För att säkerställa att verksamheten ligger i framkant förväntas du också aktivt följa utvecklingen inom VA‐branschen, bland annat genom att delta i konferenser och olika former av fortbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskin-, process-, energiteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har en god teknisk förståelse för mekanik och industriella processer, samt erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri, exempelvis inom mejeri, massa/papper eller energibolag.
Du arbetar strukturerat med processäkerhet och har ett helhetsperspektiv som omfattar både design och drift. Vidare har du en god förmåga att analysera, utveckla och effektivisera processer. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har B-körkort. Praktisk erfarenhet av felsökning och problemlösning i produktionsmiljö ses som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av, eller behörighet som, gasanläggningsföreståndare, då detta kan komma att ingå i rollen. Vidare är kunskap om relevanta säkerhets- och kvalitetsstandarder en fördel.
För att lyckas i rollen samarbetar du bra med olika personer, tar ansvar över ditt arbete och är tydlig i din kommunikation. Du tycker om att lösa komplexa problem och tar gärna egna initiativ för att uppnå mål och resultat.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du här.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899), https://vakin.se/
Övägen 37 (visa karta
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904 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vatten & Avlopp, VA Produktion, Produktionsstöd Kontakt
Mikael Kronberg, Sektionchef 0767634339 Jobbnummer
10000471