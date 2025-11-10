Processingenjör
Är du en analytisk och nyfiken processingenjör med erfarenhet inom energi- eller pappersindustrin? Vill du arbeta i ett växande teknikbolag där gemenskap, utveckling och hållbarhet står i centrum? Då kan detta vara din nästa möjlighet. Ansök redan idag!
I rollen som processingenjör hos Mericon Engineering får du en nyckelroll i projekt som spänner från förstudier till färdiga anläggningar. Du arbetar nära våra kunder med att utveckla, designa och optimera processer inom energi- och pappersindustrin. Här blir du en del av ett engagerat team där du får frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen roll och företagets utveckling.
För att lyckas i rollen har du:
Eftergymnasial utbildning inom energi, kemi, maskin eller motsvarande
Några års erfarenhet som processingenjör inom relevant industri
God förståelse för processflöden och beräkningar
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta. Du drivs av att utvecklas, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ett gott teamklimat.
Mericon Engineering erbjuder:
Ett familjärt och växande bolag med hög teknisk kompetens
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Projekt inom hållbar energi och industriell innovation
Konkurrenskraftiga villkor och goda förmåner
I denna rekrytering samarbetar Mericon Engineering med Jobway Rekrytering.
För frågor om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander, adam.wilander@jobway.se
.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Mericon Engineering AB tillhandahåller ingenjörs- och konsulttjänster inom energi- och processindustrin. Med kontor i Norrköping, Linköping, Stockholm och Stenungsund är vi en del av den nya generationens teknikkonsulter som fokuserar på hållbarhet, kundvärde och samarbete. Bolaget består idag av ca 50 medarbetare och fortsätter växa med nya spännande uppdrag.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
