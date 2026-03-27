Processdesigner inom livsmedelsteknik
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får bidra i ett utvecklingsinitiativ inom foodtech som stöttar små och medelstora bolag med hållbara affärsmodeller, kapitalanskaffning, marknadsåtkomst och specialistkunskap inom livsmedelsteknik. I den här rollen hjälper du en aktör i nätverket att ta fram ett processförslag för tillverkning av en fryst puckformad produkt baserad på grönsaker eller kött.
Uppdraget passar dig som har god förståelse för livsmedelsproduktion och som trivs med att omsätta behov till konkreta, genomförbara rekommendationer. Du kommer att bidra med analys, struktur och vägledning kring hur processen kan utformas, vilken utrustning som kan vara relevant och vilka nästa steg som är mest lämpliga.
ArbetsuppgifterPlanera och leda en workshop för att definiera ramarna för tillverkningsprocessen.
Analysera förutsättningar för produktion av en fryst puckformad produkt.
Ta fram förslag på processupplägg utifrån produktens behov och tillverkningskrav.
Identifiera möjlig utrustning som kan stödja produktionen.
Rekommendera en tydlig väg framåt för fortsatt utveckling av processen.
KravErfarenhet av processdesign för mat.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476461-1918262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
