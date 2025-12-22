Process Accountant
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.
Vill du arbeta i ett team där samarbete, omtanke och utveckling står i centrum? Som Process Accountant blir du en del av vårt Process Accounting-team inom Accounting, Treasury & Insurance, en grupp som tillhör avdelningen Finance Nordics. Vi arbetar över samtliga affärsområden och har ett nära samarbete med verksamheten och våra kollegor i Europa. Tillsammans skapar vi redovisningsprocesser som är trygga, effektiva och hållbara - och vi gör det genom att dela kunskap, stötta varandra och hjälpas åt när det behövs.Om tjänsten
I rollen som Process Accountant får du arbeta med både löpande redovisning och utveckling av våra ekonomiprocesser. Du har en viktig roll i flera centrala moment inom redovisning och rapportering och samarbetar nära kollegor i olika delar av Finance. I din vardag arbetar du med processtyrd redovisning i flera affärsområden, samtidigt som du deltar i månads-, kvartals- och årsbokslut och bidrar i arbetet med årsredovisningar och annan finansiell rapportering i SAP.
Du hanterar återkommande redovisningsaktiviteter, bland annat kopplade till HR-poster, och har löpande dialog med både HR, TAX och andra delar av verksamheten kring redovisningsfrågor. Rollen innebär också ett nära samarbete med vårt Shared Service Center i Rumänien, där ni tillsammans säkerställer att våra processer fungerar smidigt och tryggt.
Utöver det dagliga arbetet får du möjlighet att bidra till att förbättra, förenkla och digitalisera våra ekonomiprocesser, gärna genom digitala verktyg som QlikSense, Power Automate, Copilot och andra systemstöd. Rollen kombinerar återkommande uppgifter som skapar struktur och stabilitet med perioder där du får arbeta mer kreativt med utveckling, digitalisering, effektivisering och nya arbetssätt. Du arbetar huvudsakligen i SAP, Adra, Capego, men även andra system som stödjer våra ekonomiska flöden.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har en trygg grund inom redovisning och som trivs i en roll där noggrannhet, samarbete och utvecklingsvilja går hand i hand. Vi tror att du har flera års erfarenhet av redovisning eller bokslutsarbete och en utbildning inom ekonomi eller redovisning. Har du dessutom arbetat i en större organisation eller koncern ser vi det som en fördel. Det är också värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta i SAP eller andra ekonomisystem. Vi ser gärna att du har ett intresse för digitalisering och tycker om att förenkla och effektivisera processer med hjälp av nya digitala verktyg och moderna arbetssätt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du känner dig bekväm med att uttrycka dig på engelska då du samarbetar med kollegor i flera länder.
Som person är du lyhörd, analytisk och omtänksam i ditt sätt att samarbeta. Du tycker om att skapa ordning och tydlighet och värdesätter en arbetsmiljö där kunskap delas och där man hjälper varandra att lyckas. Du bidrar med stabilitet och engagemang i vardagen, samtidigt som du har ett nyfiket och öppet förhållningssätt till utveckling, digitalisering och nya arbetssätt som kan göra våra processer ännu bättre.
Hur är det hos oss?
Hos oss möts du av ett varmt, stöttande och inkluderande team. Vi har en nära dialog, hjälps åt och skapar en arbetsmiljö där det är lätt att trivas. Vi skrattar tillsammans, lyfter varandra och värnar om en trygg kultur där alla får komma till tals.
Ulrika, din chef, leder med tillit, omtanke och lyhördhet. Hon tror på självledarskap och att du bäst utvecklas när du får förtroende att ta ansvar och arbeta på ditt sätt. Samtidigt finns hon nära när du behöver stöd, vägledning eller vill bolla idéer.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är XX XX.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Ulrika Karlsson, ulrika.karlsson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Hanna Rosen, Unionen, +46 705 705254
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se

Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
