PRO / Tränare Lagans GK

Lagans Golfklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ljungby
2025-11-02
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Visa alla jobb hos Lagans Golfklubb i Ljungby
Vill du bli en del av en växande golfklubb med hjärta, driv och framtidstro? Lagans Golfklubb söker nu en passionerad och pedagogisk Golf Pro som vill vara med och utveckla vår verksamhet, på och utanför banan.
Lagans GK är Ljungby Kommuns största idrottsförening sett till aktiva medlemmar, med en välskött 18-hålsbana, 9 - håls Pay and play bana, ny golfsimulator och ett aktivt medlemsliv.
Lagans GK har nyligen avancerat till Division 1 med elitlaget och klubben har flera lag i Smålandsserierna - både herrar och damer i åldersklasserna 30, 40, 50, 60 och 70. Hos oss f inns både bredd och spets, och vi satsar på att bli en ännu starkare mötesplats för golfare i alla åldrar.
Vi söker dig som:
• Är utbildad PGA Club Professional eller är under pågående TAU eller liknande.
• Har ett genuint intresse för att utveckla golfspelare - från nybörjare till elit.
• Trivs med att hålla lektioner, gruppträningar och event.
• Vill bidra till klubbens helhetsutveckling, inklusive juniorverksamhet och medlemsaktiviteter.
• Är social, självgående och gillar att samarbeta med både personal och ideella krafter.
Vi erbjuder:
• En aktiv och välkomnande klubbmiljö med engagerade medlemmar.
• Möjlighet att påverka och utveckla din roll.
• Tillgång till modern utrustning, simulator och träningsytor.
• Stöd från klubbledning och styrelse i din professionella utveckling.
• Möjlighet till flexibla arbetstider.
Tjänsten kan utformas som heltid eller deltid beroende på dina önskemål och förutsättningar. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ulf@lagansgk.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ulf@lagansgk.se
Vittarydsvägen 1
)
341 50 LAGAN
