Privatmarknadschef till Åse Viste Sparbank
2026-03-04
Vill du leda människor, utveckla affären och vara med och påverka en hel bygd?
Vi söker en trygg ledare som vill ta helhetsansvar för vår privataffär och fortsätta bygga en bank där relationer, kvalitet och kundfokus står i centrum. Hos oss får du korta beslutsvägar, nära samarbeten och möjlighet att göra skillnad.
Läs mer på www.avsparbank.se
Som privatmarknadschef får du en strategisk och affärsnära roll i bankens fortsatta utveckling. Du leder privatmarknadsteamet med tolv medarbetare inom rådgivning, affärsstöd och kundtjänst. Ditt uppdrag är att skapa tydliga och hållbara arbetssätt som stärker teamet och säkerställer att kunden alltid står i fokus.
I din vardag kombinerar du nära ledarskap med fokus på kvalitet, effektivitet och regelefterlevnad. Du arbetar coachande och närvarande och ser till att medarbetarna har rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Samtidigt säkerställer du att våra kunder får bästa möjliga rådgivning och service.
Rollen innebär också att du driver privataffären framåt genom att identifiera affärsmöjligheter, följa marknadens utveckling och representera banken vid kund- och marknadsaktiviteter samt vara en ambassadör för banken i det lokala samhället. Du utformar och implementerar rutiner och strategier som både förbättrar kundnöjdheten och stärker affärstillväxten.
Du ingår i bankens ledningsgrupp tillsammans med VD, administrativ chef, företagsmarknadschef, marknads- och kommunikationschef samt HR-ansvarig. Din närmsta chef är VD.
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Profil
Du är en trygg ledare som trivs med att ta ansvar. Du har erfarenhet av att leda medarbetare och känner dig säker i din roll, både när det gäller att coacha, fatta beslut och skapa tydlighet. Erfarenhet av förändringsledning är värdefullt då vi befinner oss i en utvecklingsfas och vill skapa värden som märks hos våra kunder.
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom ekonomi och erfarenhet från bank eller finans, med god förståelse för finansiella produkter, rådgivning och regelverk. Alternativt har du en annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
För att kunna axla rollen behöver du ha Swedsec Rådgivar- och bolånelicens. Har du dem redan är det meriterande, annars ger vi dig möjlighet att vidareutbilda dig. Vi ser det även som ett plus om du dessutom har certifiering för försäkringsdistribution.
Hos oss hjälps vi åt, delar kunskap och har roligt tillsammans. Därför tror vi att du är prestigelös, bygger relationer genom lyhördhet och har ett genuint intresse för både kunder och medarbetare. Du kombinerar affärsmässighet med värme och du tror, precis som vi, på kraften i det personliga mötet.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har god digital vana.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför är du varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Sista ansökningsdatum är den 5 april.
Om Åse Viste Sparbank
Vi är Åse Viste Sparbank - en bank med hjärtat i bygden och blicken mot framtiden. Sedan 1876 har vi funnits här, nära människor, företag och föreningar i Grästorp med omnejd. Vår drivkraft är enkel: vi vill förstå varje människas unika situation och skapa möjligheter som gör skillnad.
Tillsammans med våra kunder är vi med och skapar en starkare och mer levande bygd. Som sparbank har vi inga ägare. Istället går en del av vårt överskott tillbaka till lokalsamhället genom sponsring och ekonomiskt stöd till projekt som gör skillnad här där vi lever och verkar.
Vi vill vara en trygg bank att luta sig mot, oavsett om det gäller vardagsekonomi, stora beslut eller framtidsdrömmar. Därför kombinerar vi digitala tjänster med hög tillgänglighet och personliga möten.
Vi är 32 medarbetare som arbetar långsiktigt för att människor, föreningar och företag ska kunna växa hållbart idag och i framtiden. När det går bra för våra kunder och vår bygd, då går det bra för oss. För oss är bygden mycket mer än bara en plats på kartan. Den är ett hem, en fristad och framförallt en dröm som aldrig sover.
