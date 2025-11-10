Print Specialist
2025-11-10
Vi söker en Print Specialist med gedigen erfarenhet av utskriftsmiljöer, konfiguration och livscykelhantering av skrivare. Rollen innebär både drift, felsökning, konfigurationsarbete samt samordning med tredjepartsleverantörer. Du kommer att ingå i ett internationellt team och arbeta nära både kund och leverantörer för att säkerställa stabilitet, säkerhet och effektivitet i printlösningar.ArbetsuppgifterHantera backend-verktyg för print management.
Ansvara för konfiguration, övervakning och hantering av utskriftsmiljöer.
Provisionera och administrera skrivare (inklusive "unmanaged printers").
Utföra tester, certifieringar och driftsättningar av printlösningar.
Ge support på nivå 2 och 3 samt utföra incidenthantering och rotorsaksanalyser.
Ge teknisk rådgivning kring arkitektur, prestanda och genomförbarhet.
Samarbeta med OEM- och tredjepartsleverantörer vid livscykelhantering av skrivare.
Dokumentera tekniska specifikationer och uppdatera kunskapsdatabas.
Utföra uppgraderingar, patchning och versionshantering.
Bidra med rapportering av utskriftsanvändning och problem.
Stötta kund i frågor kring specialutrustning och hårdvarukatalog.
Print Configuration Management (inkl. övervakning och hantering av utskriftsmiljöer).
Erfarenhet av firmware- och drivrutinsadministration.
Kunskap om LRS VPSX, LRS Portal och output management.
Erfarenhet av Printer Life Cycle Management (IMACD-process).
Support av etikett- och bulkutskrifter samt font management.
Förståelse för säker utskrift och hantering av förbrukningsmaterial.
Kunskap i AIX, Linux och Windows 11.
Förståelse för Active Directory, fjärråtkomstverktyg och MDM-lösningar.
Starka kommunikations- och kundhanteringsförmågor.
MeriterandeTyska språkkunskaper (B2-C1). Ersättning
Fast lön, konsulttjänst enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Akkodis Sweden AB (org.nr 556694-0044)
Business Manager Akkodis
Joanna Nystrom Joanna.Nystrom@akkodisgroup.com
