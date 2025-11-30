Print Server Architect /Technician

codedecode / Datajobb / Göteborg
2025-11-30


Om rollen
Vi söker en Print Server Management Architect som kan ta ansvar för drift, utveckling och förbättring av vår utskriftsmiljö.
Rollen passar dig som har erfarenhet av LRS, AIX/UNIX-print, Windows Print Services och hantering av större printlösningar i företagsmiljö.
Du kommer att arbeta med allt från skapande av köer, felsökning, driver- och firmwarehantering till livscykelhantering av skrivare.
Arbetsuppgifter
Hantera och konfigurera printservrar (LRS VPSX, AIX backend och Windows Print Server)

Skapa och underhålla utskriftsköer för olika avdelningar

Felsöka utskriftsproblem och utföra djupare rotorsaksanalyser

Hantera firmware- och driveruppdateringar tillsammans med OEM-leverantörer

Arbeta med IMACD-processen (Install, Move, Add, Change, Decommission)

Övervaka utskriftsmiljön och säkerställa stabil drift

Arbeta med etikett- och bulkutskrifter (Zebra/ZPL m.m.)

Samarbeta med interna team och leverantörer vid incidenter och förändringar

Dokumentera lösningar och hålla tekniska instruktioner uppdaterade

Krav
Erfarenhet av LRS VPSX eller liknande print management system

Goda kunskaper i AIX/UNIX printkommandon (lpstat, enq, cancel etc.)

Erfarenhet av Windows Print Server och Print Spooler

Förståelse för drivrutiner, PCL/PS, ZPL och firmware

Erfarenhet av Active Directory och åtkomsthantering

God förmåga att felsöka nätverksskrivare (IPP/LPD/RAW/9100)

Självständig, noggrann och trygg i tekniska dialoger

God svenska eller engelska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av Intune/MDM

ServiceNow eller andra ITSM-verktyg

Erfarenhet av stora globala printmiljöer

Erfarenhet av säker utskrift / pull-print

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@codedecode.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
codedecode

Kontakt
Waleed Rasheed
info@codedecode.nu

Jobbnummer
9621165

