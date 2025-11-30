Print Server Architect /Technician
Om rollen
Vi söker en Print Server Management Architect som kan ta ansvar för drift, utveckling och förbättring av vår utskriftsmiljö.
Rollen passar dig som har erfarenhet av LRS, AIX/UNIX-print, Windows Print Services och hantering av större printlösningar i företagsmiljö.
Du kommer att arbeta med allt från skapande av köer, felsökning, driver- och firmwarehantering till livscykelhantering av skrivare.
Arbetsuppgifter
Hantera och konfigurera printservrar (LRS VPSX, AIX backend och Windows Print Server)
Skapa och underhålla utskriftsköer för olika avdelningar
Felsöka utskriftsproblem och utföra djupare rotorsaksanalyser
Hantera firmware- och driveruppdateringar tillsammans med OEM-leverantörer
Arbeta med IMACD-processen (Install, Move, Add, Change, Decommission)
Övervaka utskriftsmiljön och säkerställa stabil drift
Arbeta med etikett- och bulkutskrifter (Zebra/ZPL m.m.)
Samarbeta med interna team och leverantörer vid incidenter och förändringar
Dokumentera lösningar och hålla tekniska instruktioner uppdaterade
Krav
Erfarenhet av LRS VPSX eller liknande print management system
Goda kunskaper i AIX/UNIX printkommandon (lpstat, enq, cancel etc.)
Erfarenhet av Windows Print Server och Print Spooler
Förståelse för drivrutiner, PCL/PS, ZPL och firmware
Erfarenhet av Active Directory och åtkomsthantering
God förmåga att felsöka nätverksskrivare (IPP/LPD/RAW/9100)
Självständig, noggrann och trygg i tekniska dialoger
God svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Intune/MDM
ServiceNow eller andra ITSM-verktyg
Erfarenhet av stora globala printmiljöer
Erfarenhet av säker utskrift / pull-print Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: info@codedecode.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare codedecode Kontakt
Waleed Rasheed info@codedecode.nu Jobbnummer
9621165