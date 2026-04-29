Pricing & Market Access Manager
Vill du arbeta strategiskt med att säkerställa patienters tillgång till innovativa behandlingar inom onkologi och hematologi? Nu söker vi en Pricing & Market Access Manager till Eli Lilly för uppdrag i Stockholm.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med förväntad start så snart som möjligt och sträcker sig under ett år.
Placering: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
I rollen ansvarar du för att utveckla och implementera strategier inom prissättning, ersättning och marknadstillgång i Sverige. Du arbetar nära tvärfunktionella team och externa intressenter för att säkerställa att nya behandlingar når patienter på bästa möjliga sätt. Rollen innebär stort fokus på analys, värdekommunikation och att driva processer kopplade till subvention och HTA.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Pricing & Market Access Manager kommer du att:
• Utveckla och implementera strategier för pris, ersättning och marknadstillgång
• Leda subventionsansökningar och trepartsöverläggningar
• Ta fram och anpassa hälsoekonomiska underlag och värdebudskap
• Driva och koordinera HTA-processer i Sverige
• Samarbeta nära interna funktioner såsom marknad, medicin, regulatoriskt och finans
• Bygga och underhålla relationer med myndigheter, experter och beslutsfattare
• Följa och analysera förändringar i omvärlden, policy och konkurrens
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du:
• Akademisk examen inom life science, hälsoekonomi eller liknande
• Erfarenhet av market access och god förståelse för svenska ersättningssystemet
• Erfarenhet av subventionsansökningar och hälsoekonomiska analyser
• Stark kommunikativ och analytisk förmåga
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Vidare är du är driven, strukturerad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmågan att hantera komplex information och omvandla den till tydliga insikter och beslut. Du samarbetar effektivt och motiveras av att göra verklig skillnad för patienters tillgång till behandling.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Poolia Kontakt
Louise Waerner louise.waerner@poolia.se
