Prestigelös Elektriker
Breviks Entreprenad AB / Installationselektrikerjobb / Tyresö Visa alla installationselektrikerjobb i Tyresö
Observera att b-körkort och mycket goda kunskaper i svenska är ett krav. Vi kommer INTE att svara på förfrågningar som inte uppfyller dessa krav. Du behöver också vara ostraffad, några av våra kunder kräver det och vi kommer att be dig om utdrag från belastningsregistret.
Anställningen kommer initialt att vara en timanställning med möjlighet till tillsvidareanställning senare.
Vi besvarar endast seriösa ansökningar från privatpersoner (inte företag) som söker och är kvalificerade för detta jobb. Om det är uppenbart att du söker endast för att fylla din kvot för a-kassa kommer vi att rapportera det till arbetsförmedlingen - slösa inte bort vår och din egen tid.
Breviks Entreprenad AB är ett mindre byggföretag med i dagsläget sex anställda. Nästan alla våra jobb kommer in via rekommendation så det är viktigt för oss att alltid göra vårt bästa vad gäller kvalitet. Alla kunder, även små, kan generera stora arbeten så vi jobbar både med större och mindre projekt. Huvudsakligen är vi i södra Stockholm med omnejd men jobb kan också förekomma i andra delar av landet även om det inte händer så ofta.
I och med att vi får mer jobb så behöver vi utöka vår personal och söker därför elektriker.
Det optimala för oss skulle vara en utbildad elektriker som gillar att, och kan, snickra och göra andra saker också. Våra jobb kan handla om allt från att byta ett vägguttag eller sätta upp en hylla till att göra större utbyggnader på hus eller passersystem i föreningar. Vi renoverar, bygger till, bygger ut, gör altaner, inredning etc.
För att trivas hos oss tror vi att du behöver vara prestigelös samt att du gillar omväxling och att jobba självständigt. Du behöver vara lyhörd, noggrann och har lätt för att lära. Eftersom vi kör med bil mellan våra objekt så är det nödvändigt att du har b-körkort. Många kunder vill gärna prata om sina byggen och ändra i planerna, därför är det avgörande att du har goda kunskaper i svenska. Det är också meriterande om du har egna idéer och vågar framföra dem. Kunderna uppskattar när vi kommer med alternativa lösningar på deras problem. Särskilt om dessa lösningar kan vara kostnadsbesparande. Vi ser det som vår uppgift att lösa kundens önskemål eller problem på ett snyggt, korrekt och kostnadseffektivt sätt.
Som person är du lösningsorienterad och ser eventuella problem som uppkommer som en utmaning. Det är också bra om du kan arbeta självständigt mot målet nöjd kund även om det innebär att projekt förändras från start till slut. Du är flexibel och noggrann och det är viktigt att du kan jobba både ensam eller med någon av oss andra.
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ett företag med omväxlande uppgifter och en platt organisation där du gärna får komma med egna idéer. Vi delar alltid på "tråkiga" jobb och har en god stämning där vi hjälper varandra framåt och ser till att ha en god gemenskap i teamet.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
