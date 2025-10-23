Pressoperatör/ tekniker
2025-10-23
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Till en av våra kunder i Hillerstorp söker vi för närvarande en pressoperatör alternativt presstekniker. Vi vill att du som söker bor i närområdet då tjänsten är tänkt att gå över i anställning efter inhyrningsperioden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ställa verktyg och övervaka processen enligt våra kontroll- och ställinstruktioner. Du ansvarar för att kvalitetssäkra producerade plåtdetaljerna genom mätning enligt instruktion. Du förväntas även delta aktivt i det dagliga förbättringsarbetet, där fokus är att minska ställtider, samt att få stabilare processer.
I din roll som pressoperatör/tekniker är samarbetet med verktygsavdelningen viktigt där du förväntas dela med dig av din kunskap och information till dina kollegor.
Arbetet är förlagt på 2-skift och start är omgående.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
