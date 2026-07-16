Presskommunikatör till kommunal verksamhet
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren presskommunikatör för ett konsultuppdrag hos en större kommunal verksamhet i Stockholm som arbetar med stadsutveckling, infrastruktur och samhällsservice. Uppdraget startar omgående och sträcker sig till en början till 31 juli. Här får du en central roll i att hantera mediefrågor, driva kommunikationsinsatser och ge kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i deras kontakter med media. Viss beredskap på kvällar och helger kan förekomma.
Om uppdraget
Uppdraget utförs på uppdrag av Bemannia för en kommunal verksamhet i Stockholm som ansvarar för viktiga funktioner inom stadens mobilitet, trafik och stadsutveckling. Du arbetar nära pressansvarig samt i samverkan med kommunikationsavdelningen och andra delar av organisationen.
Period: 2026-07-20 till 2026-07-31 Arbete utanför kontorstid: Kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter
Som presskommunikatör ansvarar du för att:
Hantera både proaktiv och reaktiv mediehantering.
Ge professionell service till journalister.
Agera talesperson för verksamheten.
Stötta chefer och medarbetare i kontakter med media.
Genomföra analyser och ta fram åtgärdsförslag kopplade till aktuella projekt och aktiviteter.
Leverera löpande medierapportering till organisationen.
Samverka nära med kommunikationsavdelningen, andra interna avdelningar och aktörer inom staden.
Vid behov bidra i andra kommunikationsfrågor.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller motsvarande
Minst tre års erfarenhet av strategiskt och operativt mediearbete i rollen som kommunikatör/pressansvarig/presschef/pressekreterare
Stor vana att vara talesperson gentemot media
Stor vana att skriva pressmeddelanden
Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
Vana att stötta talespersoner inför medieintervjuer
Mycket goda kunskaper i svenska– både i tal och skrift
Arbetat i offentlig verksamhet
Meriterande
Arbetat med kriskommunikation
Arbetat med pressfrågor i offentlig verksamhet
Arbetat med extern kommunikation i verksamhet med inriktning mot infrastruktur, stadsutveckling eller trafikfrågor
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 17 juli.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius, martin.bruzelius@bemannia.se
.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079267-2103315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10004271