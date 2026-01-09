Press- och kriskommunikatör
2026-01-09
Ref: 20260007
Vill du vara med och utveckla Malmö stads övergripande press- och kriskommunikation? Till denna spännande nyckelroll söker vi dig som vill forma framtidens externa kommunikation med fokus på att stärka demokratin och öka förtroendet för Malmö stad.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du ett stadsövergripande uppdrag med ett viktigt helhetsansvar. Vi söker en erfaren kommunikatör till kommunikationsavdelningen på stadskontoret med förmåga att driva, samordna och utveckla presskommunikationen i en organisation med många interna och externa intressenter.
Du arbetar tillsammans med presschefen för att skapa synergier och sätta riktning för stadens pressarbete, i nära samverkan med stadens förvaltningar. Uppdraget innebär att arbeta proaktivt med att utveckla arbetssätt och strategier för hela staden. Det kommer vara ett särkilt fokus på Malmö stads strategi för den externa kommunikationen och vår förmåga att kommunicera tydligt, samordnat och förtroendeskapande.
Du har en central roll i att stärka vår reaktiva förmåga, både i planerad kommunikation och i händelsestyrda situationer. Vid större händelser samordnar du kommunikationsarbetet och arbetar nära andra nyckelroller på stadskontoret. Du kommer också att arbeta som pressansvarig i andra stadsövergripande kommunikationsprojekt.
Du ger även kommunikationsstöd till stadskontorets enhet för säkerhet och beredskap inom aktuella områden som felaktig information, beredskap och civilt försvar. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du vår tillgänglighet och öppenhet genom att arbeta med Malmö stads presstjänst, omvärldsbevakning samt utbilda och coacha talespersoner. Du bemannar även kommunikatör i beredskap enligt ett rullande schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning/examen inom exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete som press- och kriskommunikatör med erfarenhet av hela kommunikationskedjan från planering och genomförande till uppföljning
• flerårig erfarenhet av att vara rådgivare och strategiskt kommunikationsstöd till ledning och verksamhet i press- och kriskommunikationsfrågor
• flerårig erfarenhet av att självständigt driva och organisera kommunikationsprocesser och projekt med många intressenter
• mycket god kunskap i Office 365.
Det är meriterande om du har:
• aktuell erfarenhet som kommunikatör i en politiskt styrd organisation.
• arbetat med presskommunikation i olika roller och organisationer.
• kunskap och erfarenhet av beredskapsfrågor och/eller civilt försvar.
Du är en analytisk kommunikatör som har förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa frågor och se helhetsbilden genom dialog, nyfikenhet och omvärldsbevakning. Du har stark initiativförmåga och kan driva frågor framåt på ett konstruktivt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du strukturerar, prioriterar och samordnar såväl löpande arbetsuppgifter som större projekt som involverar flera intressenter.
Du har en god pedagogisk förmåga, en vass skribent och kan sammanfatta komplexa frågeställningar och sammanhang till olika mottagare. För dig är det naturligt att skapa goda relationer, samarbeten och värdefulla nätverk då du har många kontaktytor. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Kommunikationsavdelningen på stadskontoret består av tre enheter som ansvarar för digital kommunikation, press och kriskommunikation samt kommunikationsutveckling och projekt. Vi arbetar tillsammans med ett helhetsperspektiv på stadens och stadskontorets kommunikationsarbete och vårt uppdrag är att utveckla kommunikationsområdet tillsammans med stadens övriga kommunikationsfunktioner.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt drygt 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
