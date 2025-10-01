Präst i Västerås!
Vill du som präst vara med i ett rikt och levande församlingsliv - och också hitta nycklar till en kyrka som är fortsatt relevant för alla västeråsare i framtiden? Då är du välkommen till oss! Vi söker just nu flera präster till vårt pastorat där vi tillsammans är kyrka i Västerås, en stad som växer och utvecklas!
• Svenska kyrkan Västerås är inne i en spännande fas där vi tillsammans försöker forma framtidens kyrka, säger domprost Daniel Eklund. Jag ser fram mot att välkomna fler nya kollegor som vill vara med och utforska vad det innebär att vara kyrka på just den här platsen, i just den här tiden och framåt.
Västerås är en växande stad och Svenska kyrkan finns närvarande i alla olika delar av kommunen. Här finns en mångfald av sammanhang, församlingar och arbetslag som arbetar på olika platser, i stad och på landsbygd, i olika roller, men alltid i samarbete med varandra. Tillsammans ser vi till att människor får fira gudstjänst, att den som vill kan ta del av undervisning och att den som behöver får hjälp och stöd genom det diakonala arbetet. Vi arbetar hela tiden med missionsuppdraget, att nå fler med det glada budskapet.
Som präst hos oss får du många kollegor med stort engagemang och bred kunskap. Vi möter människor där de är, i vardag och i högtid, i glädje och i sorg. I våra olika församlingar finns rum för både tradition och nytänkande, eftertanke och handlingskraft.
Tjänsterna som är lediga nu är olika - vissa mer klassiskt förankrade, andra med särskild inriktning mot till exempel ungdomsarbete - men grunden är densamma: en förankrad prästidentitet i Svenska kyrkan, där det pastorala uppdraget är centralt.
Läs mer om våra lediga tjänster HÄR.
Kvalifikationer
För att söka någon av tjänsterna vill vi att du har en kandidatexamen i teologi och är prästvigd i Svenska kyrkans ordning. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och att du delar våra värderingar. Du har erfarenhet av gudstjänstliv, själavård och undervisning, men också av att samverka med ideella och att arbeta strategiskt med verksamhetsplanering. Du behöver ha goda IT-kunskaper samt körkort och tillgång till bil då våra tjänster finns i olika delar av pastoratet.
Beroende på tjänstens inriktning kan ytterligare kvalifikationer vara aktuella. Vi matchar gärna din ansökan med den tjänst som passar bäst utifrån dina erfarenheter och önskemål.
Personliga egenskaper
För att trivas som komminister i Västerås pastorat tror vi att du är en person som arbetar bra med andra människor och att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Vi tror också att du är lugn, stabil och kontrollerad, även under stress. Du är trygg, har självinsikt och förmåga att skilja på personligt och professionellt. Slutligen tror vi att du har en utvecklad kommunikativ förmåga där du både är en god talare och en aktiv lyssnare.
Samtliga tjänster innebär en tillsvidareanställning med 100 procents tjänstgöring där både dag-, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Vi tillämpar löpande urval och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram mot din ansökan!
Om Svenska kyrkan Västerås
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 200 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället. Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer. Ersättning
