Präst i Nässjö pastorat
Nässjö pastorat / Prästjobb / Nässjö Visa alla prästjobb i Nässjö
2026-01-21
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö pastorat i Nässjö
Vi söker en präst som kan stärka Nässjö pastorat med sitt engagemang för församlingslivet i Bringetofta och Malmbäcks församlingar.
Vi erbjuder ett arbete med stor variation och du blir en av sex präster i pastoratet. Du kommer att få verka som församlingsherde, i ett aktivt verksamhetsområde med två församlingar. Du blir kyrkoherdens röst i områdets två församlingsråd, i Bringetofta och Malmbäck, och samordnar församlingslivet i dessa. Där finns inspirerande medarbetare som vill driva församlingen framåt tillsammans med dig.
Vi arbetar i tätt och gott samarbete med alla medarbetare i pastoratet. I tjänsten ingår såklart gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra vanliga prästerliga uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som är prästvigd i Svenska kyrkan och gärna har erfarenhet av tidigare församlingsliv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och för att du ska trivas i den här rollen tror vi att du är utåtriktad och social. Du vill verka för en inkluderande gemenskap där det ges möjligheter att växa i tro och identitet.
Det är viktigt att du är flexibel och modig att pröva nya sätt att nå ut. Du är en lagspelare men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ i verksamheten. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil.Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan, utan skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan med CV till oss via epost nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se
eller via vanlig post till Nässjö pastorat, Mariagatan 20, 571 32 Nässjö.
Märk din ansökan med "Ansökan Präst M-BR"
Vill du veta mer?
Kontakta kyrkoherde Clas Jonsson, telefon 0380-777 01 eller epost clas.jonsson@svenskakyrkan.se
.
Fackliga företrädare:
KyrkA: Linda Muhr Sandahl , telefon 076-812 53 29, epost Linda.Muhr.Sandahl@kyrka.se
Vision: Madeleine N Teglbjærg, telefon 0470-70 49 22, epost madeleine.teglbjaerg@fv.vision.se
• ****
Övrigt: Vi undanber oss erbjudande från annonsörer och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Präst M-BR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Pastorat
(org.nr 252003-8288), http://www.svenskakyrkan.se/nassjo Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmbäcks församling Kontakt
kyrkoherde
Clas Jonsson clas.jonsson@svenskakyrkan.se 0380-777 01 Jobbnummer
9697911