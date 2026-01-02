Postdoktor Till Upsc
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2026-01-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Krokom
, Gävle
eller i hela Sverige
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC, https://www.upsc.se)
som är ett kompetenscentrum för experimentell växtforskning och skogsbioteknik i norra Sverige. UPSC vill göra excellent och innovativ grundforskning och skapa kunskap till nytta för skogsbruk, jordbruk, miljö och samhälle. Vi studerar växter från cellnivå upp till till ekofysiologi, samt från grundforskning till industriella tillämpningar. Vi försöker att förstå växters förmåga att växa, anpassa sig och acklimatisera sig till en föränderlig värld, kunskaper som kan leda till bättre växtsorter, odlingspraxis eller industriprocesser.
Om jobbet
Tree-ring Genomics-gruppen vid Umeå Plant Science Center söker två postdoktorer för att analysera vår samling av borrkärnor från över 5 000 träd, huvudsakligen norsk gran (Picea abies), från hela södra Europa. Projektets syfte är att förstå den genetiska bakgrunden till anpassning till ett föränderligt klimat, med ett övergripande tillämpat mål att identifiera välanpassade träd för användning inom skogsbruket.
Borrkärnorna har samlats in från träd som ingår i en flerskalig, fullständig (>5 cm dbh) cirkulär provytedesign, vilket möjliggör extraktion av miljösignaler på mikroplats-, regional och kontinental nivå. Majoriteten av borrkärnorna är uppmätta men inte fullständigt korsdaterade, och postdoktorn förväntas slutföra korsdateringen för att främja projektets huvudsakliga mål.
Postdoktorn förväntas även bidra till framtida fältinsamlingar, som kan optimeras utifrån experimentella mål, samt vid behov stödja och handleda studenter och praktikanter.
Även om postdoktorn förväntas bidra till projektet som helhet finns det betydande utrymme att utveckla egna, självständiga forskningsintressen (t.ex. modellering av skogsdynamik, responsmönster mellan arter m.m.). Detta kan göras med hjälp av det befintliga datamaterialet, men även genom att påverka utformningen av framtida fältinsamlingar.
Din bakgrund
Sökanden ska ha en doktorsexamen i ekologi, biologi eller motsvarande. Vi söker högt motiverade och teamorienterade kandidater med bakgrund inom dendroekologi, regressionsmodellering och ekologiskt fältarbete. Dokumenterad kompetens inom trädringsanalytiska metoder, särskilt korsdatering, samt goda statistiska och beräkningsmässiga kunskaper är grundläggande krav för tjänsten. Ytterligare beräkningsmässiga färdigheter är meriterande.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Eftersom postdoktoranställningar är meriterande karriärtjänster för juniora forskare söker vi i första hand kandidater vars doktorsexamen är högst tre år gammal.Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
UPSC består av två institutioner som tillhör två universitet, Umeå universitet (https://www.umu.se/)
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU; https://www.slu.se/).
Här arbetar cirka 200 personer av mer än 40 olika nationaliteter. Hos oss finns ett 30-tal gruppledare och våra forskare har tillgång till toppmoderna analysplattformar, unika resurser för t ex trädgenomik och växtodlingsanläggningar. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och stöttar våra forskare genom hela karriären, bland annat genom utbildning och individuell karriärvägledning.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-21Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Assistant Professor
Kelly Swarts kelly.swarts@slu.se Jobbnummer
9667323