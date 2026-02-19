Postdoktor inom strömningsmekanik
2026-02-19
kth.se/tekmek/institutionen-for-teknisk-mekanik-1.1204789 bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom biomekanik, kompositmekanik, strömningsmekanik, kontaktmekanik, brottmekanik och utmattning, materialmekanik och pappersmekanik. Tillämpad forskning bedrivs i samarbete med industri och offentliga aktörer.
Projektet handlar om numeriska simuleringar av elastoinertiell turbulens med partiklar.
Genom ett projekt finansierat av https://erc.europa.eu/homepage
och https://e-science.se/vill
vi förbättra modelleringen av elastoinertiell turbulens vid låga Reynoldstal. Som en del av projektet annonserar vi nu en postdoktortjänst med strömningsmekaniska högprestandaberäkningar av problemet.
Inom projektet kommer du att jobba i nära samverkan med Complex Fluids Research Group på KTH, där andra forskare gör både numeriska simuleringar och experiment i området och har möjlighet att samverka med andra forskare inom SeRC och FLOW, samt våra internationella nätverk i flera olika pågående nationella och EU-projekt, främst inom strömningsmekanik av icke-Newtonska material och multifasflöden.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen i numeriska beräkningar av strömningsmekanik eller liknande som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Vetenskaplig skicklighet
- Starkt motiverad för forskning
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Dokumenterad erfarenhet av strömningsmekaniska högprestandaberäkningar på beräkningskluster och utveckling av koder för detsamma
- Dokumenterad erfarenhet av simulering av icke-Newtonska flöden inom turbulens, partikelsuspensioner och elastoinertiella problem är starkt meriterande.
- Pedagogisk förmåga
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
- Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt då det används i det dagliga arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En postdoktoranställning är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
