Fastighetsskötare med inriktning städning
Fria Mäklare Sverige AB / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2026-06-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fria Mäklare Sverige AB i Karlskrona
, Ronneby
eller i hela Sverige
Lokalvårdare / Städare sökes till Karlskrona
Vill du arbeta med städning och service i bostadsrätter, hus och företag?
Vi söker en noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad person för städning och löpande skötsel av bostadsrätter, villor och företagslokaler i Karlskrona.
Du arbetar självständigt ute hos våra kunder och hjälper till att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer. Arbetet sker både i privata hem och i företagsmiljöer, vilket ställer höga krav på kvalitet, pålitlighet och ett professionellt bemötande.
Typiska arbetsuppgifter
Hemstädning
Flyttstädning
Trappstädning
Kontorsstädning
Fönsterputsning
Dammsugning och golvvård
Rengöring av kök och badrum
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Enklare tillsyn och rapportering av fel eller skador
Vi söker dig som
✔ Är noggrann och har öga för detaljer
✔ Tycker om att ge god service
✔ Trivs med att arbeta självständigt
✔ Är ansvarstagande och pålitlig
✔ Har B-körkort
✔ Kan kommunicera väl på svenska
Erfarenhet av städning, lokalvård eller serviceyrken är meriterande, men rätt inställning och arbetsmoral är viktigast.
Så arbetar du hos oss
Självständiga och varierande uppdrag
Städning hos privatpersoner och företag
Nära kontakt med kunder
Tydligt fokus på kvalitet och service
Flexibelt och omväxlande arbete
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till:
📩 hej@minfastighetsskotare.se
Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: hej@minfastighetsskotare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fria Mäklare Sverige AB
(org.nr 559369-4085)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Min Fastighetsskötare Jobbnummer
9960513