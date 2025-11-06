Postdoktor inom probabilistisk maskininlärning
En central utmaning inom maskininlärning är att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet.
Detta är särskilt viktigt i högriskapplikationer som medicinsk diagnostik, autonoma fordon och agentsystem. För att förbättra tillförlitligheten och trovärdigheten hos storskaliga maskininlärningsmodeller (t.ex. LLM) på ett meningsfullt sätt behöver vi därför nya skalbara metoder som effektivt och korrekt kan fånga, representera och resonera kring osäkerheter baserat på rigorösa och principiella ramverk.
Vi söker en postdoktor, med full finansiering från WASP, för att medverka i och bidra till utformningen av https://trappmartin.github.io/
nya forskargrupp.
Din roll
Målet med denna tjänst är att bedriva självständig forskning och utveckla teorier och metoder som hjälper till att förbättra tillförlitligheten och trovärdigheten hos storskaliga maskininlärningsmodeller (t.ex. LLM) på ett meningsfullt sätt. Du kommer att medverka i https://trappmartin.github.io/
forskargrupp och utveckla din egen forskningsagenda utifrån gruppens forskning. Gruppens särskilda fokus är att utveckla och använda teorier från lätthanterliga modeller (probabilistiska kretsar) och Bayesiansk statistik för att ta itu med tillförlitligheten hos maskininlärningsmodeller, inklusive ämnen som osäkerhetskvantifiering i storskaliga modeller, exakt och approximativ inferens samt neurosymboliska metoder. Se Martin Trapps https://trappmartin.github.io/
för mer information. Kandidaten förväntas utöka gruppens forskningsexpertis genom egen erfarenhet och bedriva forskning i nära samarbete med gruppen. Du kommer att utveckla teoretiskt och metodologiskt arbete som kommer att tillgängliggöras som open source-bibliotek och publicera ditt arbete på förstklassiga maskininlärningskonferenser (NeurIPS, ICML, ICLR, UAI, AISTATS). Dessutom kommer du att ha möjlighet att samarbeta med forskare som arbetar med maskininlärning vid KTH och med internationella experter via gruppens nätverk.
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle.
Läs mer: https://wasp-sweden.org/KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Forskningsexpertis inom maskininlärning (t.ex. djupinlärning, probabilistiska metoder).
- Du uppvisar självständighet i forskning, nyfikenhet och stark kritisk förmåga.
- Du har goda färdigheter i programmering och matematik.
- Du har en enastående forsknings- och publikationslista.
- Du har välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter.
- Du har utmärkta kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i engelska språket, både skriftligt och muntligt då det krävs i daglig arbete.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Du har god pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- Du är självständig i ditt arbete och har inga problem med att samarbeta med andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet (max 2 sidor).
- Publikationslista och kort beskrivning av 1-2 av de viktigaste publikationerna, inklusive en diskussion om ditt bidrag (max ett stycke vardera).
- En forskningsbeskrivning som beskriver din (i) tidigare forskning, (ii) framtida forskningsagenda och (iii) relation till gruppens forskning (max 2 sidor).
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
