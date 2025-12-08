Postdoktor inom Modellering av högentropielektrolyter
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström
2025-12-08
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på att på molekylär nivå modellera flera olika typer av högentropielektrolyter för tillämpning i både litium- och natriumbatterier. Målet är att förstå hur olika val av design och material kopplar till struktur, dynamik och prestanda.
Ett speciellt fokus är lösningsmedelsfria elektrolyter baserade på saltsmältor. Metoderna är framförallt molekyldynamiksimuleringar och mindre DFT-beräkningar, men även mjukvaran COSMO-RS kan komma användas.
Postdoktorn kommer att vara en del av Prof. Patrik Johanssons nya forskargrupp vid Uppsala Universitet, en del av forskningsmiljön Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC). Detta grundläggande men applikationsinspirerade forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för ett Rådsprofessoranslag för "Nästa generation batterier".
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden, samt handledning av och samverkan med doktorander och examensarbetare. Kvalifikationer
Doktorsexamen i kemi, fysik eller materialvetenskap eller en utländsk examen som bedöms motsvara detta. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten för anställningsbeslut.
Normalt ska examen ha avlagts inom de senaste tre åren, räknat från sista ansökningsdag. Vid särskilda skäl kan dock examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och liknande omständigheter.
Ansökningarna bedöms i första hand utifrån den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning och dennes vetenskapliga skicklighet. Kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete väger tyngre än antalet publikationer.
Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
Sökanden måste ha utmärkta förmågor i skriftlig och muntlig engelska och erfarenhet av modellering på molekylär nivå.
Erfarenhet av forskning inom elektrolyter och moderna batterier är meriterande.
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år, med möjlighet till 1 års förlängning. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Torbjörn Fängström, +46 18-471 33 65, torbjorn.fangstrom@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2025, UFV-PA 2025/3525
