Postdoktor inom läkemedelskemi
Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-12-08
Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö.
Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på http://www.ilk.uu.se.
Forskargruppen https://www.uu.se/institution/lakemedelskemi/forskning/vara-forskningsomraden/preparativ-lakemedelskemisöker
en postdoktor, för att arbeta i en vetenskapligt ledande miljö med forskare med mångsidig och internationell bakgrund.
Du kommer att arbeta i forskargruppen Preparativ läkemedelskemi på Uppsala Universitet. Forskargruppens forskning är främst fokuserad på design och syntes av molekyler i tidig läkemedelsforskning samt utveckling av nya metoder för organisk syntes. Forskargruppen är del av Institutionen för läkemedelskemi och består av ungefär femton seniora forskare och doktorander, många med internationell bakgrund.
Arbetsuppgifter
Du kommer att stödja gruppens forskningsprojekt inom läkemedels- och organisk kemi, med fokus på att utveckla kemiska verktyg för molekylär avbildning med positronemissionstomografi (PET) och masspektrometri. I din roll som postdoktor kommer du att arbeta med forskningsarbete inriktat mot metodutveckling samt design och syntes av organisk kemiska föreningar i nära samband med expertis inom läkemedelskemi, organisk kemi och molekylär avbildning. Tjänsten infattar dokumentation av det laborativa arbetet samt planering och utvärdering av data och vara delansvarig för sammanställning av manuskript. Du förväntas också sammanställa och presentera på gruppmöten och seminarier.
I dina arbetsuppgifter kan det komma ingå handledning av examensarbetare, undervisning eller motsvarande. Du kommer dessutom i viss omfattning delta i gemensamma sysslor inom verksamheten på institutionen t.ex. service och underhåll av utrustning och instrument.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i läkemedelskemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i läkemedelskemi. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Hög kompetens inom organisk syntes och organisk kemisk strukturanalys är ett krav. Sökanden förväntas arbeta under handledning av seniora forskare i gruppen och god organisatorisk förmåga och flexibilitet krävs eftersom sökanden kommer att stödja komplexa forskningsprojekt. God kommunikation och samarbetsförmåga krävs då arbetsuppgifterna innebär interaktion med personal från en bred internationell bakgrund. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningsmeriter och undervisningserfarenhet (föreläsningar, seminarier och handledning av laborativt arbete) inom projektområdet kommer att särskilt beaktas. En stark motivation och förmåga att jobba effektivt både individuellt och i grupp är önskvärt. Erfarenhet av hantering av beställningar, lagerhållning och labbmanagement inom läkemedelskemisk och organisk kemisk forskning är meriterande.
Ansökan
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Ansökan bör även innehålla ett CV, en sammanfattning av dina tidigare forskningserfarenheter (1-2 sidor), samt ev. utbildningsdiplom och certifikat. Bifoga gärna rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till tidigare arbetsgivare eller kollega.
Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Professor Luke Odell, luke.odell@ilk.uu.se
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Mikael Hedeland, mikael.hedeland@ilk.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 31 december 2025, UFV-PA 2025/3779.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
