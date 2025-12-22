Postdoktor inom läkemedelskemi
Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2025-12-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi i Uppsala
Vill du arbeta med organisk syntes och medicinsk kemi med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.http://www.ilk.uu.sevid
Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö.
Du kommer att arbeta i forskargruppen https://www.uu.se/institution/lakemedelskemi/forskning/vara-forskningsomraden/lakemedelsdesign-och-lakemedelsutveckling
vars forskning främst är fokuserad på design och syntes av molekyler i tidig läkemedelsforskning, samt utveckling av nya metoder för organisk syntes. Forskargruppen är del av Institutionen för läkemedelskemi, och består av ungefär 15 seniora forskare och doktorander, många med internationell bakgrund. Projektet är ett samarbete med forskargruppen https://www.uu.se/institution/lakemedelskemi/forskning/vara-forskningsomraden/analytisk-farmaceutisk-kemi
som har stark expertis runt kromatografi-masspektrometri.
Arbetsuppgifter
Tillämpningen av oxidativa enzymer i preparativ organisk syntes ger metoder för att funktionalisera organiska molekyler på ett effektivt och selektivt sätt. Detta postdoktorprojekt kommer att utforska immobiliserade enzymer som ett verktyg för modifiering av komplexa molekyler i sent skede. Målen här inkluderar att generera förmodade läkemedelsmetaboliter för identifiering och användning som syntetiska standarder, och att modifiera läkemedelsträffar och naturprodukter för att tillhandahålla analoger för medicinsk kemi.
Huvuduppgiften är att leda och delta i forskningsprojektet. I dina arbetsuppgifter kan det komma ingå handledning av examensarbetare, undervisning eller motsvarande. Tjänsten innebär dokumentation av laboratoriearbetet samt planering och utvärdering av data och att vara delvis ansvarig för att sammanställa manuskript. Du förväntas också sammanställa och presentera vid gruppmöten och seminarier.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kemi, biologi, biomedicin, farmaci eller relaterade områden eller en utländsk examen som bedöms motsvara examen i dessa ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Hög kompetens inom organisk syntes och organisk kemisk strukturanalys är ett krav. Den sökande måste ha utmärkta färdigheter inom kommunikation och samarbete, och ha mycket goda kunskaper i engelska. Den sökande förväntas arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av enzymkatalys och/eller komplexmolekylsyntes är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: universitetslektor Lindon Moodie, lindon.moodie@ilk.uu.se
Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt professor Mikael Hedeland, mikael.hedeland@ilk.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Ansökan ska även innehålla ett CV, en sammanfattning av dina tidigare forskningserfarenheter (max 2 sidor), samt ev. utbildningsdiplom och certifikat. Bifoga gärna rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till tidigare arbetsgivare eller kollega. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026, UFV-PA 2025/3997.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi Jobbnummer
9658634