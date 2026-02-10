Postdoktor inom Algebraisk geometri
2026-02-10
Avdelningen för matematik inbjuder ansökningar om en postdoktorandtjänst inom området algebraisk geometri.
Tjänsten finansieras med anslag från ERC:s starting grant "Correspondences in enumerative geometry: Hilbert schemes, K3 surfaces and modular forms" och kommer att ha Georg Oberdieck som mentor.
Huvuduppgiften för tjänsten är forskning inom algebraisk geometri eller ett närliggande ämne. Följande forskningsområden är av särskilt intresse: enumerativ geometri, väggkorsningstekniker, geometrisk representationsteori. En liten del undervisning och/eller administration kan också vara del av uppgifterna.
Forskargruppen inom algebraisk geometri på KTH består av Mats Boij, Sandra Di Rocco, Kathlén Kohn, Georg Oberdieck, David Rydh och Roy Skjelnes samt doktorander och postdoktorer. Det finns ett nära samarbete med forskargruppen i algebraisk topologi på KTH och algebra-, geometri- och topologigruppen på Stockholms Universitet. Postdoktorn förväntas samverka med dessa grupper, bidra till en levande forskningsmiljö, samt deltaga aktivt vid seminarier och andra aktiviteter.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Den sökande ska ha en stark bakgrund inom forskning i algebraisk geometri eller geometrisk representationsteori.
- Den sökande ska ha pedagogisk kunskap eller erfarenhet.
- Den sökande ska vara starkt motiverad, ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med medlemmarna i forskargruppen, och ha god kommunikationsförmåga på engelska.
- Den sökande ska ha en medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive publikationslista.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- En beskrivning av din forskning och en motivering till ditt intresse för anställningen (max 4 sidor), samt
- Upp till två rekommendationsbrev som skickas in av brevskrivarna själva via mail till mailto:jobs@math.kth.se
med PA-2026-0538 i ämnesraden
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
