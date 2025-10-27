Postdoktor inom AI-baserat elmaskinskonstruktion
2025-10-27
Dina arbetsuppgifter
Projektet är en del av EU Horizon-projektet "ODDYSEV - Optimised DYnamics of high voltage powertrains: developing Sustainable Systems for Electric Vehicles".
Målet är att designa en högspänningsmotor med hjälp av avancerade verktyg för form- och topologioptimering, snarare än parametriska optimeringsalgoritmer. Optimeringen kan också utnyttja AI-verktygens kapacitet för att leverera en lösning med bred moment-hastighet och maximal verkningsgrad över 95 %.
Optimeringen kommer att inkludera krav på systemnivå för att återspegla komplexiteten i att utveckla en hel drivlina för fordonsändamål.
ODYSSEV är ett samarbete mellan 14 universitet och företag, vilket möjliggör gränsöverskridande nätverk och kunskapsutbyte som kommer att resultera i solida lösningar för elektromobilitetsmarknaden.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Vetenskaplig skicklighet inom elektriska maskiner och drivsystem, med särskilt fokus på design med finita elementanalys (elektromagnetiska, termiska, mekaniska simuleringar), helst i COMSOL eller Ansys
- Starka kunskaper i Matlab/Simulink
- Utmärkta kunskaper i skriftlig och muntlig engelska, motsvarande minst CEFR-nivå C1, för att kunna kommunicera i en mycket internationell avdelning
- Samarbetsförmåga att arbeta inom ett internationellt team av forskare och studenter
- Förmåga att följa nya forskningstrender och utveckla idéer och problemformuleringar självständigt
- Medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Praktisk erfarenhet från laboratoriearbete
- Kunskap inom kraftelektronik och styrning av elektriska maskiner
- Erfarenhet av elektromobilitetstillämpningar
- Pedagogisk förmåga att undervisa inom området elektriska maskiner och drivsystem
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. Fullständig lista över publikationer. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. Kontaktinformation för två referenser.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
