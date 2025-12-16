Postdoktor inom acceleratorfysik
Är du intresserad av att arbeta med utveckling av partikelacceleratorer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vi välkomnar dig att söka en tjänst som postdoktor vid FREIA-laboratoriet vid Uppsala universitet.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största, med mer än 400 anställda, varav cirka 125 är doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom både teoretisk och experimentell fysik och har omfattande samarbete med omvärlden. FREIA-laboratoriet som är en av institutionens avdelningar, arbetar med att designa, utveckla och testa utrustning och instrument för partikelacceleratorer. FREIA samarbetar med både industri och forskningsinstitut och universitet nationellt och globalt, och har starka kopplingar till forskningsinfrastrukturer såsom European Spallation Source i Lund och CERN i Schweiz.
Vi söker nu en postdoktor som ska arbeta i ett europeiskt samarbete inom acceleratorutveckling för ett storskaligt neutrinofysikprojekt, ESS neutrino Super-Beam (ESSnuSB). Projektet baseras på användningen av partikelacceleratoranläggningen för European Spallation Source (ESS), som för närvarande byggs i Lund, Sverige. Huvudmålet med ESSnuSB-projektet är att mäta laddnings-paritetsbrott hos leptoner genom att studera asymmetrin i neutrinooscillationer mellan materia och antimateria. För att uppnå detta behöver vi utöka acceleratoranläggningen vid ESS genom att lägga till en ackumulatorring, där pulserna från ESS linac komprimeras. De komprimerade pulserna skickas till ett strålmål där neutrino-superstrålen bildas. Neutrinooscillationsparametrarna kommer att studeras i en stor detektor, belägen cirka 360 km från källan. Dessutom arbetar vi med ytterligare ett tillägg till anläggning: en nuSTORM-anläggning (neutriner från lagrade myoner), som inkluderar en myonlagringsring som är tänkt att användas för att generera en neutrinostråle för mätningar av neutrintvärsnitt. Den framgångsrika kandidaten kommer att vara involverad i arbetet med att designa och utvärdera delar av ESSnuSB-acceleratoranläggningen.
Arbetet organiseras i ett europeiskt forskningskonsortium med samarbetspartners vid exempelvis ESS i Sverige, Strasbourg i Frankrike och CERN i Schweiz.
Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer tillsammans med andra gruppmedlemmar designa och utvärdera de strållinjer som ingår i nuSTORM-projektet, vilket inkluderar en pionöverföringslinje, ett injektionssystem och en racetrack-formad myonlagringsring, samt utvärdering av ackumulatorringen. Arbetet kommer att innefatta simuleringar av stråloptik och dynamik med hjälp av programvara för multipartikeldynamik. Arbetet inkluderar även en bedömning av den tekniska genomförbarheten av vissa delsystem. Eftersom projektet är organiserat i ett europeiskt konsortium kommer arbetet att innebära samarbete med andra forskare i Uppsala och runt om i Europa, och kan kräva resor till partners och acceleratoranläggningar. Regelbunden muntlig och skriftlig rapportering ingår också i arbetsuppgifterna.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik, elektroteknik eller motsvarande, eller en utländsk examen som motsvarar en doktorsexamen i dessa ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Eftersom forskningsprojektet är organiserat i ett internationellt konsortium är god samarbets- och kommunikationsförmåga mycket viktig. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är också ett krav. Ett strukturerat arbetssätt, initiativförmåga och kreativitet är avgörande för att lyckas i tjänsten. Erfarenhet av acceleratorfysik och design samt tillhörande beräkningsmetoder är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Följande erfarenheter är meriterande:
- Dokumenterad färdighet i användning av programvara för stråloptik, tex MADX, BMAD, TraceWin och dylikt.
- Erfarenhet av programvara för multipartickeltransport såsom Xsuite, pyORBIT, ORBIT, PTC-ORBT eller G4Beamline.
- Erfarenhet av drift och driftsättning av partikelaccelerator.
- Publikationer på ämnet acceleratorfysik i fackgranskade tidsskrifter.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari, 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Maja Olvegård, +46 72 9999 627 maja.olvegard@physics.uu.se
Ansökan bör innehålla ett personligt brev som beskriver sökandes forskningsintressen och -erfarenheter, ett CV, kopia av examensbevis, länk till (utkast till) doktorsavhandling, och andra dokument som den sökande ämnar åberopa. Sökande uppmuntras att ange kontaktuppgifter till, och/eller rekommendationsbrev från, referenspersoner.
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2026, UFV-PA 2025/3953.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
