Postdoktor i palaeo-populationsgenomik
Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-11-07
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi i Uppsala
Forskningen kommer att bedrivas inom Människans evolution-programmet vid Institutionen för organismbiologi (https://www.
uu.se/institution/organismbiologi/forskning/manniskans-evolution). Du kommer att arbeta inom ett brett program som sträcker sig från populationsgenetik till människans evolution. Som postdoktor vid excellenscentret för människans förhistoria (https://centerforthehumanpast.se/)
kommer du att samarbeta med andra postdoktorer och doktorander i internationell miljö.
Excellenscentret för Människans Förhistoria
Excellenscentret för Människans Förhistoria är en banbrytande satsning som förenar de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik. Varje forsknings-disciplin har samlat betydande mängder information och har utvecklat många olika forskningsmetoder för att analysera dessa.
Ett centralt mål för excellenscentret är att utbilda en ny generation studenter och forskarstuderande med kompetens och insikt i de olika teoretiska modeller och analysmetoder som används inom de olika forskningsområdena, samt förmåga att arbeta med de databaser som är under utveckling. Målet med excellenscentret är att belysa och förstå olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren och därigenom skapa en övergripande bild av människans förhistoria gällande språk, kultur och genetiska utveckling i Afrika, Oceanien och Eurasien.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva forskning om människans förflutna med hjälp av paleo-populationsgenomiska metoder. Postdoktorn kommer att använda "ancient DNA" tekniker, populationsgenomiska principer och datorbaserade analysmetoder. Forskningen kan komma att inkludera aggregerade data från genetik, arkeologi och lingvistik.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i populationsgenetik, bioinformatik, arkeogenetik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara erhållen senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst kan den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Vi söker dig med:
- Beprövad erfarenhet av och förmåga att arbeta med palaeo-genomiska metoder, inklusive datorbaserade analysmetoder.
- Demonstrerad självständighet och forskningskvalitet genom forskningspublikationer av hög kvalité.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
- Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper såsom självständighet i arbetet men även god samarbetsförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare studier i populationsgenetik och/eller arkeogenetik med fokus på Afrika, Oceanien och Eurasien, eller en kombination av fallstudier från dessa områden.
- Kunskap och färdigheter inom matematik, beräkningsmetoder och statistik kommer att vara fördelaktigt.
- Visad förmåga att bidra till principerna om öppen vetenskap, särskilt avseende att ta fram öppna och återanvändbara forskningsdata.
- Erfarenhet av att arbeta i internationella och tvärvetenskapliga forskningssammanhang är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 15 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Anställningen kan omfatta arbete undervisning och handledning upp till 20 % av heltid.
Upplysningar om anställningen lämnas av: (Mattias Jakobsson, +46701679757, mattias.jakobsson@ebc.uu.se
)
Ansökan bör innehålla CV samt ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer, forskningsintressen, och publikationslista. Kopior på relevanta betyg, kopia på den sökandes doktorsarbete eller ett utkast av detta. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om minst två referenspersoner.
Välkommen med din ansökan senast den 15 December 2025, UFV-PA 2025/3370.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
