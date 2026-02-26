Postdoktor i matematik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Matematikcentrum består av cirka 150 lärare, forskare och doktorander.
Vårt team är aktivt involverat i doktorandutbildning och ett brett spektrum av aktiviteter inom olika matematiska områden. Som en del av institutionen kommer du att tillhöra en avdelning som fokuserar på forskning inom algebra, analys och dynamiska system. Detta ger dig möjlighet att fördjupa dig i avancerade matematiska begrepp och bidra till banbrytande forskning inom dessa områden. Vår institution erbjuder en stimulerande miljö som främjar din utveckling som forskare och möjliggör samarbeten med andra som delar din passion för det fascinerande matematiska området.
Särskild ämnesbeskrivning
Detta projekt syftar till att undersöka vissa hyperboliska dynamiska system kallade Smalerum utifrån perspektivet av ickekommutativ geometri. Målet är att utforska samspelet mellan ickekommutativ geometri och Ruelles termodynamiska beskrivning av Smalerum med hjälp av verktyg från harmonisk analys, och främja genombrott som kan få långtgående konsekvenser inom olika vetenskapliga discipliner.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
- forskning inom ämnesområdet.
- undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- handledning av examensarbetare och doktorander.
- arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst prioriteras sökande som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- god samarbetsförmåga
- Kunskaper och färdigheter relevanta för projektet, såsom kunskaper inom metoder för hyperboliska dynamiska system, spektralteori, operatoralgebror, eller ickekommutativ geometri.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
Det är meriterande om du har:
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter eller konferenser och preprints inom relevant område.
- Erfarenheter av matematiskt skrivande och ett experimentellt närmande till matematiska problem.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
