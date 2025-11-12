Postdoktor i kvantfältteori
2025-11-12
Vill du arbeta med den högre strukturen hos symmetrier och deras tillämpningar inom kvantfältteorier, tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga och förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor vid Uppsala universitet.
Anställningen är placerad vid Matematiska institutionen vid Uppsala universitet. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom ett brett spektrum av matematikens områden, från ren matematik till tillämpad matematik och matematisk fysik. Den erbjuder en livlig internationell forskningsmiljö med aktiva seminarier, forskargrupper och möjligheter till samarbeten både inom universitetet och med ledande forskningscentra världen över. För mer information om Matematiska institutionen, besök gärna https://www.uu.se/institution/matematiska/.
Postdoktorn kommer även att vara affilierad till Centrum för geometri och fysik, där forskare från matematik och teoretisk fysik möts i en dynamisk, tvärvetenskaplig miljö. Centret erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med goda möjligheter till samarbeten och idéutbyte över ämnesgränserna. För mer information om Centrum för geometri och Fysik, vänligen besök https://www.uu.se/en/centre/geometry-and-physics.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med ämnen relaterade till ERC-projektet "The Higher Structure of Symmetries" under handledning av Dr. Michele Del Zotto, i gränslandet mellan forskargruppen för geometri och fysik vid Matematiska institutionen och forskargruppen för teoretisk fysik vid Institutionen för Fysik och Astronomi. Arbetsuppgifterna innefattar samarbete med gruppens medlemmar samt framtagande och publicering av forskningsresultat.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematik eller teoretisk fysik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik eller teoretisk fysik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: kvantfältteorier, gittermodeller, icke-perturbativa metoder, topologiska kvantfältteorier, topologiska ordningar och defekter i kvantfältteorier.
Förmåga att bedriva självständigt forskningsarbete, analytiskt tänkande samt samarbetsförmåga i en internationell miljö krävs. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga miljöer eller i gränslandet mellan matematik och teoretisk fysik är meriterande.
Ansökningsförfarande
Besvara de tre frågorna i ansökningsportalen samt inkludera följande bilagor i din ansökan i pdf-format:
- CV;
- En forskningsplan (2 sidor + 1 extra sida för referenser; längre texter beaktas inte).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till två år, med möjlighet till ett tredje år beroende på tillfredsställande prestation och tillgång till medel, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Michele Del Zotto, michele.delzotto@math.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 30 december 2025, UFV-PA 2025/3475.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
