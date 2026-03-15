Postdoktor i Åldrande och social förändring
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2026-03-15Arbetsuppgifter
Som postdoktor vid ASC kommer du att arbeta inom ASC:s forskningsfält 'Åldrande or arbete' i samarbete med RELATE - Forskningscentrum för återgång i arbete senare i livet som utvecklar ny kunskap och innovativa lösningar för ett hållbart arbetsliv i en åldrande befolkning. Arbetet bedrivs i nära samverkan med en professor i Äldre och åldrande samt andra forskare vid ASC som är involverade i centret. Dessutom kommer postdoktorn att utveckla och bedriva ytterligare forskning inom området "åldrande och arbete". Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har en doktorsexamen i åldrande forskning, sociologi, ekonomi, arbetsmarknadsforskning, socialpolitik, välfärdsforskning, management, eller liknande områden. Du har erfarenhet och kompetens inom ett eller flera forskningsområden som rör senare arbetslivet; arbetsmarknader; offentlig politik, branschpolitik och arbetsgivarpolitik; livslångt lärande; hälsa och rehabilitering; arbetslöshet; ekonomisk exkludering och social ojämlikhet
Du bör ha ett särskilt intresse för tvärvetenskaplig forskning om åldrande och livslopp, arbete och pensionering, särskilt när det gäller frågor om social exkludering och ojämlikhet, arbetsmarknads- och livsloppspolitik samt sociala förändrings- och transformationsprocesser för att bedriva forskning inom detta område.
Mycket goda kunskaper i kvantitativ metod och relevanta analysverktyg, i synnerhet mycket goda kunskaper i analys av register- eller enkätdata från olika källor är ett krav. Ett krav är också dokumenterad skicklighet i analysprogram som STATA, R, SPSS, Mplus eller liknande.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, samt förmåga att arbeta väl med andra är ett krav.
Ytterligare meriter
Erfarenhet av forskning med mixade metoder, särskilt med deltagande forskningsmetoder och nära samarbete med kvalitativa forskare, är ytterligare meriterande.
Ambition och förmåga att arbeta i internationella konsortier, i stora forskningsnätverk och i samverkan med nationella och internationella samhällsaktörer är särskilt meriterande. Du förväntas bidra till diskussionen om forsknings- och analysbegrepp för att ytterligare stärka kvaliteten i enhetens vetenskapliga produktion i ASC:s fortsatta utveckling.
Mycket goda kunskaper i svenska är meriterande.
Du trivs i multidisciplinära forskningsmiljöer och samarbetar väl engagerar dig konstruktivt med kollegor såväl inom din forskargrupp som över institutionella gränser. Du anpassar dig till ändrade omständigheter och är öppen för nya perspektiv, vilket gör att du kan bidra till innovativa projekt och hantera föränderliga vetenskapliga utmaningar.
Som person har du god förmåga att:
• påverka och bidra till utvecklingen av projekt och/eller forskning i miljön genom dialog och delaktighet
• vara flexibel och kunna arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra
• vara proaktiv, analytisk, strategisk och strukturerad
Dina utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsförmågor främjar produktiv dialog, kunskapsdelning och utveckling av gemensamma lösningar. Din förmåga att balansera självständigt forskningsarbete med samarbete, tillsammans med din vilja att stötta och inspirera andra, bidrar till en positiv och effektiv forskningskultur vid ASC.
Din arbetsplats
Här kan du läsa om arbetsplatsen, forskningsmiljön och det specifika forskningssammanhanget:
* Avdelning: https://liu.se/en/organisation/liu/ikos/asc
* Forskningsmiljö: www.ageing.se
* Forskningscentrum: www.relate-centre.se
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.
Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 april. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Professor
Andreas Motel-Klingebiel andreas.motel-klingebiel@liu.se +46 11363394 Jobbnummer
