Post-Sales Support Specialist
2025-09-09
Vi söker en engagerad Post-Sales Support Specialist till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund.
I rollen får du möjlighet att arbeta nära både kunder och interna funktioner, med fokus på att säkerställa hög kundnöjdhet efter leverans. Uppdraget passar dig som trivs i en strukturerad roll, har stark servicekänsla och förmåga att hitta lösningar på komplexa kundärenden.Dina arbetsuppgifter
Hantera kundärenden efter försäljning (reklamationer, tekniska frågor, garantiärenden, leveransavvikelser m.m.).
Fungera som kontaktpunkt och eskaleringsnivå för kundens tekniska frågor.
Koordinera lösningar med interna avdelningar såsom försäljning, produktion, kvalitet och logistik.
Säkerställa att returer, krediter och debiteringar hanteras korrekt.
Dokumentera och följa upp ärenden i relevanta system.
Identifiera mönster och bidra till förbättringsarbete i reklamationsprocessen.Kvalifikationer
Skall-krav:
Erfarenhet av post-sales, complaint management eller kundservice inom B2B.
God systemvana, särskilt erfarenhet av SAP samt Salesforce.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i MS Office.
Meriterande:
Erfarenhet av OCR/Esker eller liknande system.
Erfarenhet av arbete i en internationell organisation.
Kunskaper i ytterligare nordiskt språk.Anställningsvillkor
Start: 20 oktober 2025
Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: Nyköping/Västerås, på plats
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
