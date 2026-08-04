Poseidon söker chef till Framtidens lönecenter
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2026-08-04
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Är du chefen för Framtidens lönecenter?
Framtidens lönecenter erbjuder en gemensam lönetjänst för Framtidenkoncernens samt även Higabkoncernens bolag. Nu letar vi efter en trygg och erfaren ledare och kollega som vill driva, leda, optimera och utveckla arbetet med löneadministrationen på ett fortsatt positivt sätt framåt.
För att kunna optimera och säkra den löneadministrativa hanteringen i Framtidenkoncernen bildade bolagen 2020 ett gemensam lönecenter. Längs resans gång har även Higabkoncernen anslutit sig till vår lönetjänst. I dagsläget hanterar Framtidens lönecenter löneadministrationen för ca 1 700 medarbetare.
När vår chef för lönecentret nu lämnar för nya utmaningar letar vi efter dig som vill ta vid och leda arbetet framåt. Tillsammans med 6 kompetenta medarbetare leder och utvecklar du verksamheten med målet att leverera en effektiv och kvalitetssäkrad löneprocess samt en god användarupplevelse för både medarbetare och chefer i vår koncern.
Framtidens lönecenter tillhör organisatoriskt Poseidon och verkar i Poseidons lokaler i Angereds Centrum. Styrningen och ledningen av lönecentrets verksamhet görs från det koncerngemensamma HR-rådet.
I din roll som chef för Framtidens lönecenter ingår bland annat att:
Leda det löpande löneadministrativa arbetet
Leda och utveckla medarbetarna vid lönecentret
Leda och driva utveckling och digitalisering av de löneadministrativa processerna
Föra en nära dialog och samarbeta med HR- och ekonomifunktionerna vid bolagen
Vara delaktig i koncernsamverkan inom HR-området
Trygg och erfaren ledare
Det vi söker är en trygg och erfaren ledare med koll på löneprocessen från ax till limpa och flerårig erfarenhet av liknande uppdrag. Du har en gedigen erfarenhet och förståelse för lönesystem samt erfarenhet av arbete i Shared Service Center/lönecenters med flera kunder eller bolag. Vi ser gärna att du har varit med och drivit förändringsarbete och processutveckling i form av införande av nya arbetssätt och systemstöd för lön i en större organisation. Du har en akademisk utbildning inom HR eller ekonomi alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.
Strukturerad och kommunikativ
Som person tar du dig an en uppgift på ett strukturerat och metodiskt sätt och har en förmåga att involvera dina medarbetare med blicken på målet. Du ser dina kunders behov och kan kommunicera på ett sätt som förenklar utvecklings- och förbättringsarbetet i relation till de som blir berörda.
Vill du bygga Framtiden med oss?
Hos oss får du möjlighet att utveckla en verksamhet och tillsammans med ambitiösa medarbetare och HR- råden i koncernen driva ett utvecklingsarbete för en långsiktigt säker och modern lönetjänst för Framtiden. Vi erbjuder en utvecklande och ansvarsfull roll där du har goda möjligheter att påverka och bidra till både verksamhetens och stadens utveckling. Tillsammans arbetar vi för att göra verklig skillnad för göteborgarna. Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Hos oss bor var fjärde göteborgare. Våra fastigheter med drygt 76 000 lägenheter är värda ca 130 miljarder kronor, vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden och vi har cirka 1 300 medarbetare i koncernen som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostadsaktiebolaget Poseidon
(org.nr 556120-3398), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Bostads AB Poseidon Kontakt
Patrik Hakenmyr patrik.hakenmyr@poseidon.goteborg.se 031-3321110 Jobbnummer
10020566