Plutoninstruktör till Amf 4 Göteborg
På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna.
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är i behov av fler kompetenta medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa.
Nu söker Utbildningsbataljonen Amf 4 instruktörer!
Utbildningsbataljonen vid Amf 4 genomför grundutbildning av värnpliktiga samt en omfattande utbildnings- och kursverksamhet för anställd personal. Det är också vid Utbildningsbataljonen som huvuddelen av våra nyutexaminerade kollegor börjar sin karriär för att befästa och utveckla sin förmåga till truppföring och inom ramen för det, sitt ledarskap. Som instruktör på en värnpliktspluton kommer du ha en viktig uppgift att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till våra värnpliktiga, samt uppvisa de färdigheter och förmågor som förväntas av en anställd soldat eller sjöman.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en plutonsledning i rollen som instruktör. Där deltar du huvudsakligen i utbildning och truppföring av värnpliktiga samt stöttar plutonen med förberedelser och logistikarbete. Som instruktör behöver du vara strukturerad och lyhörd. Du behöver var inläst och förberedd på den verksamhet du skall leda eller bistå och samtidigt vara handlingskraftig och ta initiativ när så krävs.
Dina dagliga arbetsuppgifter kommer i huvudsak att utföras på Göteborgs garnison eller närliggande övningsfält. Arbetstid kan förekomma på kvällar och helger eller i form av övningsdygn. Du kan även nyttjas som en bataljonsgemensam resurs om du besitter särskild kompetens inom ett specifikt område. Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Godkänd genomförd värnplikt
• B-körkort
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet i liknande befattning.
• Erfarenhet som instruktör inom något av Försvarsmaktens utbildningar.
Personliga egenskaper
Vi ser att du är noggrann, har god säkerhetsmedvetenhet och social förmåga. Du har god samarbetsförmåga, där engagemang och ansvar är två nyckelord. Du är van vid att arbeta både enskilt och i grupp. Du stimuleras av att utbilda värnpliktiga och bidra till utvecklingen i en växande organisation. Du är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Heltid 100 % GSS/K-anställning. Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen inleds med provanställning om 6 månader vid nyanställning.
Arbetsort: Göteborg (tjänsteresor samt kväll-och helgtjänst förekommer)
Tester/intervju ske efter hand
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Elin Hasselqvist, Amf4-Utbbat@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare
OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-15. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Värnpliktsbetyg ska bifogas i ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast att tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
