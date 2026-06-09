Undersköterska till privat ortopedmottagning i centrala Lund
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2026-06-09
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Vi söker en undersköterska till vår privata ortopedmottagning i centrala Lund.
Mottagningen drivs av en ortoped och har avtal med Region Skåne. Vi har ett högt patientflöde och utför både mottagningsbesök och dagkirurgiska ingrepp. Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och får arbeta nära både patienter och läkare i en personlig och professionell miljö.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet är omväxlande och innefattar både administrativa och patientnära uppgifter, bland annat:
• Telefonkontakt med patienter och tidsbokning
• Hantering av remisser
• Receptions- och administrationsarbete
• Mottagande av patienter
• Assistera vid dagkirurgiska operationer och mindre ingrepp, främst inom hand- och fotkirurgi
Vi söker dig som
• Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
• Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
• Kan behålla lugnet även när tempot är högt
• Har ett gott bemötande och tycker om att arbeta med människor
Vi erbjuder
• En varierad tjänst med både administrativa och kliniska arbetsuppgifter
• En mindre arbetsplats med korta beslutsvägar
• Centralt belägen mottagning i Lund
• Tjänstgöringsgrad 50–80 % enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: alexandra.t.t@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ortopedicentrum Lund AB
(org.nr 559226-4625) Jobbnummer
9956207