Medlemsadministratör till SPF Seniorerna
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2026-06-09
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Vill du arbeta i en roll med många kontaktytor inom en organisation som gör skillnad för seniorer i hela Sverige?
Nu söker vi en serviceinriktad och noggrann medlemsadministratör som vill bli en viktig del av vårt kansli. I rollen säkerställer du en kvalitativ medlemsadministration och bidrar även till att våra medlemmar får bästa möjliga stöd och service i sina kontakter med oss. Utöver spännande arbetsuppgifter blir den som kommer till oss del av vårt team med härliga kollegor som trivs med att jobba tillsammans. Vår arbetsplats fick nyligen för andra året i rad certifieringen Great Place to Work, ett kvitto på god arbetsmiljö som vi är mycket stolta över! I denna roll rapporterar du till IT-chefen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med medlemsadministration, inklusive registreringar, ändringar och utträden, samt hantering av inkommande frågor och ärenden
Ge service, support och vägledning till medlemmar, föreningar och distrikt via telefon och e-post
Övriga administrativa uppgifter ansvarsområden kan förekomma Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av administration och service, gärna med medlems- eller kundkontakt. Du har en god datorvana och är bekväm med att arbeta i Microsoft Office-paketet. Dessutom har du lätt för att sätta dig in i nya IT-system och digitala arbetssätt, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till nya verktyg och rutiner. Det är meriterande om du har erfarenhet från föreningslivet eller en ideell organisation.
I den här rollen trivs du som är serviceinriktad, lyhörd och flexibel. Du har ett professionellt bemötande, är lösningsorienterad och tycker om att samarbeta med andra samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du arbetar strukturerat, är självgående och bidrar gärna där det behövs. Du har lätt för att skapa goda relationer och trivs i en roll med många kontaktytor. För oss är det viktigt att du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat och vill vara med och skapa bästa möjliga upplevelse för våra medlemmar. Vi värdesätter mångfald och ser positivt på sökande med gedigen yrkeserfarenhet.
ÖvrigtTjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månader provanställning med placering på vårt nyrenoverade och trivsamma kontor vid Hornstull i Stockholm. Vi är anslutna till Unionens kollektivavtal. Så ansöker du
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli SPF Seniorernas nya medlemsadminstratör via signerarekrytering.se. Sista ansökningsdag är den 21 juni, men vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom urval sker löpande. Eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsult Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20.
Om SPF Seniorerna
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorerna har idag närmare en kvarts miljon medlemmar i 26 distrikt och cirka 750 föreningar runt om i landet. Vi driver opinion i såväl traditionella som digitala kanaler. Läs gärna mer på spfseniorerna.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Signera Rekrytering AB
(org.nr 559138-8680), https://www.signerarekrytering.se/
Hornsgatan 172 (visa karta
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117 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9956209