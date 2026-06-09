Kämpetorpsskolan söker lärare till SU-grupp på mellanstadiet
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Varmt välkommen att söka anställning på vår fina skola!
Vi på Kämpetorpsskolan är idag ett kollegium på ca 130 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever.
Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har för närvarande ca 930 elever i årskurserna F-9. På mellanstadiet är vi tre-parallelliga med ca 28 elever i varje klass. Varje årskurs bildar sitt arbetslag som består av lärare och läranderesurs/trygghetspersonal. Från och med nästa läsår organiserar vi om så att vi kommer ha en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 3-4 och en för elever i årskurs 5-6. Den här tjänsten är till SU 5-6. I gruppen går max 9 elever. På skolan finns även en SU-grupp för eleverna på högstadiet.
All pedagogisk personal på mellanstadiet är utbildade i och använder sig av Minimedling.
I årskurs 5 och 6 genomförs MVP.
Vi har kontinuerlig pedagogisk elevhälsa i varje arbetslag.
Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Elevhälsoteamet består av skolledarna, specialpedagoger/speciallärare, kuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog.
Läs mer på kampetorpsskolan.stockholm.se
Instagram: kampetorpsskolan
Vi erbjuder
Vi är en kommunal skola i Stockholms stad. Stockholm stad har flera förmåner för dig som medarbetare, t.ex. friskvårdsbidrag.
Läs mer om vad vi erbjuder här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Vi söker nu dig som vill vara vår nya lärare i SU 5-6! Det är du som kommer vara i SU 5-6 under hela skoldagen och ansvara för undervisningen i svenska, engelska och SO-ämnena. En annan lärare kommer ansvara för undervisningen i matematik, NO-ämnena och teknik. Dessutom finns det lärare för respektive praktisk-estetiskt ämne. Under hela skoldagen har du även en läranderesurs. De lärare som tidigare arbetade i gruppen finns kvar på skolan som du kan rådfråga.
I ditt uppdrag planerar, genomför, utvärderar, dokumenterar och följer du upp undervisningen i SU 5-6. Gemensamt för eleverna är ett omfattande stödbehov och vikten av nära samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer. Du arbetar aktivt med att anpassa undervisningen, utveckla alternativa arbetssätt och använda kompensatoriska hjälpmedel för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i svenska, engelska och SO-ämnena för årskurs 4-6.
Du har erfarenhet av att arbeta som lärare i en SU-grupp, helst på mellanstadiet.
Meriterande:
Du är utbildad speciallärare.
Du har god kompetens inom språkstörning
Du har utbildning och erfarenhet av MVP/Tåget och Minimedling.
Du har kompetens och erfarenhet av t.ex. motiverande samtal och olika samtalsmetoder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kedjevägen 57B (visa karta
)
126 41 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rebecka Löfving, Sveriges lärare 076-1297143 Jobbnummer
9956213