Kallskänksansvarig till Maxi ICA Stormarknad Toftanäs
Bemannica AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och engagerad person som vill ta ett övergripande ansvar för vår kallskänk, delikatess och cateringverksamhet. Hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att säkerställa hög kvalitet, effektiv produktion och en inspirerande upplevelse för våra kunder.
Rollen är till stor del operativ och du arbetar dagligen i produktionen med att tillverka smörgåstårtor, sallader, baguetter, mackor, röror samt ost- och charkbrickor. Samtidigt har du ansvar för att planera produktionen, arbeta med beställningar, följa upp försäljning och säkerställa att avdelningen drivs på ett effektivt och lönsamt sätt. Du arbetar nära övriga ansvariga inom färskvaruorganisationen och bidrar aktivt till att utveckla både sortiment och arbetssätt.
Som Kallskänksansvarig förväntas du också vara en naturlig ledare i vardagen. Rollen innebär inget formellt personalansvar, men du ansvarar för att stötta, coacha och fördela arbetet inom teamet samt bidra till en positiv arbetsmiljö där kvalitet och samarbete står i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från kallskänk, catering, delikatess eller liknande verksamhet och som känner dig trygg i att planera och driva den dagliga verksamheten framåt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att skapa ordning även under perioder med högt tempo. Samtidigt har du ett genuint intresse för mat och förstår vikten av att kombinera kvalitet, kundupplevelse och lönsamhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet av kallskänksproduktion och god kunskap inom livsmedelshygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet. Har du dessutom erfarenhet från ICA, delikatessdisk, caféverksamhet eller arbetsledning är det meriterande.
Hos Maxi ICA Stormarknad Toftanäs får du möjlighet att utvecklas vidare inom en av regionens största ICA-butiker. Vi satsar på våra medarbetare genom utbildning, coachning och goda möjligheter att växa inom organisationen.
Om anställningen
Deltid, cirka 35 timmar per vecka
Varierande arbetstider enligt rullande schema
Arbete varannan helg
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Start enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal samt ansvarstilläggOm Maxi ICA Stormarknad Toftanäs
Maxi ICA Stormarknad Toftanäs är en av regionens största och mest framgångsrika ICA-butiker. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en inspirerande butik med hög kvalitet, stark kundservice och engagerade medarbetare. Vi tror på utveckling, ansvarstagande och att ständigt bli lite bättre varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882514-2045171". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
211 11 (visa karta
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211 11 MALMÖ Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
9956206