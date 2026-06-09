Vikariat Sjuksköterska Vårdcentral
Distriktsläkarna i Västra Götaland AB / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-06-09
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, Göteborg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Kom och bli en del av vårt team!
På vår mottagning i Mölndal har vi cirka 8 000 listade patienter. Vi har god tillgänglighet och patienterna har lätt att nå oss via telefon eller digitalt, något vi tror ligger bakom de många höga betyg och fina omdömen vi får från våra patienter.
Vår verksamhetsidé är att leverera högkvalitativ sjukvård med god tillgänglighet. Hos oss arbetar du i en utvecklande arbetsmiljö med tydligt patientfokus.
Våra anställda är vår viktigaste resurs. Vi verkar för en god arbetsmiljö och för att ta tillvara medarbetarnas olika kompetenser på bästa sätt. Hos oss kan du i stor utsträckning påverka din arbetssituation, och vi ger dig utrymme att utveckla dina intresseområden. Vårt mål är att vara en arbetsgivare som inger förtroende hos befolkningen och som erbjuder en arbetsplats där medarbetarna känner arbetsglädje och delaktighet.
Vi söker
Vi söker en sjuksköterska för ett vikariat på initialt 3 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, van vid att ta egna initiativ och eget ansvar, både för ditt arbete och för verksamheten. Du är duktig på att prioritera och har god samarbetsförmåga. Arbetsuppgifterna består främst av mottagningsarbete och telefonrådgivning. Har du tidigare erfarenhet av primärvård tar vi förstås tillvara på den.
Vi erbjuder
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss blir du en del av ett team som arbetar tätt tillsammans för att möta verksamhetens olika behov.
Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält och du möter människor i alla åldrar med varierad problematik. Du möter och vägleder våra patienter både per telefon och på mottagningen, med sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska inom primärvården.
Hos oss arbetar du i en positiv och utvecklande miljö med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på stort lokalt självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetarna, och mycket korta beslutsvägar.
Intervjuer sker löpande under annonstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: verksamhetschef@lakargruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktsläkarna i Västra Götaland AB
(org.nr 559053-0688)
Nygatan 1 (visa karta
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431 31 MÖLNDAL Arbetsplats
Läkargruppen Mölndalsbro Jobbnummer
9956215