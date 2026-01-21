Plock
Restaurangbiträdesjobb
2026-01-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Restaurang Twin City AB i Jönköping
Om jobbet
Restaurang Twin City, en välkänd mötesplats med passion för mat och service, söker nu en engagerad medarbetare till vårt serveringsteam. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kvalitet och gästnöjdhet står i centrum. Denna tjänst är ofta en väg in i restaurangen där man börjar jobba upp sig ifrån.
Är du intresserad av att börja jobba inom restaurangbranschen?
Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
• Anställningsform: Deltid
• Arbetsuppgifter: Bordsservering av mat, plocka in disk från serveringen, sortering av glas i bar, renhållning av servering
Tider:
• Fredag-Lördag 16.00-03.00
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Twin City AB
(org.nr 559075-6416), https://twincity.teamtailor.com
Hamnparken (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
